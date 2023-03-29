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ТАСС

Разработчик рассказал о применении управляемой ракеты "Изделие 305" в зоне СВО

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Так выглядит ракета «Изделие 305»
Так выглядит ракета «Изделие 305».
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ракета интегрирована в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, отметили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Новейшая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э" для ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М успешно применяется армейской авиацией Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Поставки "Изделия 305Э" в российские войска идут планомерно. "Изделие 305Э" интегрировано в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, которые применяются в зоне спецоперации", - сообщили в пресс-службе.

Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э" была принята на вооружение ВС России в 2021 году. Впервые ее представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Ракета разработана коломенским КБМ (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м, при этом она способна развить скорость до 230 м/с. Боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Ракета может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки. 

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
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