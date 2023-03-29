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Военное обозрение

В Японии принят бюджет с рекордными военными расходами

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня и периодических запусков северокорейских ракет Япония все больше уделяет внимание усилению своих военных сил. Очевидно, что это делается с подачи Вашингтона и не столько из-за КНДР, сколько для противодействия Пекину.

Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, сегодня парламент страны одобрил бюджет на следующий финансовый год, в котором предусмотрены рекордные расходы - более 114 трлн иен (примерно 870 млрд долларов).

Это решение принято в рамках курса, взятого японским правительством на значительное укрепление обороноспособности страны в течение пяти лет.

Издание отмечает, что рост расходов бюджета прежде всего связан с повышением оборонных расходов, которые составят около 7 трлн иен (более 52 млрд долларов). Примерно 1,6 миллиарда долларов планируется выделить на закупку крылатых ракет «Томагавк» у Соединенных Штатов.

Ожидается, что военные расходы составят более 1% ВВП страны, что ранее в Японии считалось пределом для этой статьи бюджета. И это притом, что сам бюджет является дефицитным – не хватает более 35 трлн иен (более 270 млрд долларов), а государственный долг страны в два раза превысил ВВП.

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Продукция
BGM-109 Tomahawk
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