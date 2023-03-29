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ЦАМТО

Бельгия заказала 10-й A-330 MRTT для многонационального подразделения НАТО

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Источник изображения: Фото: aviation24.be

ЦАМТО, 28 марта. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подписала меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку второго "бельгийского" A-330 MRTT (Multirole Tanker Transport) для подразделения многоцелевых транспортов-заправщиков ЕС/НАТО.

В мероприятии, состоявшемся 23 марта на авиабазе в Эйндховене (Нидерланды), приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны стран-участниц программы.

В ходе церемонии Л.Дедондер подтвердила, что Бельгия вложила в проект закупки второго "бельгийского" самолета-заправщика и сопутствующего оборудования 265 млн. евро. Данное приобретение позволит увеличить парк подразделения многоцелевых транспортов-заправщиков ЕС/НАТО до 10 ед. к 2027 году. В настоящее время на вооружении многонационального подразделения состоит семь самолетов.

С момента своего создания в 2019 году и поставки первого самолета A-330 MRTT летом 2020 года, подразделение приняло участие в нескольких операциях по поддержанию мира и обеспечению безопасности, включая перевозку афганских беженцев в Нидерланды. С момента начала Россией спецоперации на территории Украины налет самолетов превысил 1500 часов в ходе 500 вылетов на дозаправку истребителей НАТО. Осенью 2023 года подразделение будет переброшено на Ближний Восток для поддержки операций против ИГИЛ.

Согласно планам, подразделение достигнет полной готовности к боевому применению к концу 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году. В июле 2016 года министерства обороны Нидерландов и Люксембурга подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную закупку A-330 MRTT в рамках программы формирования Многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet). С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов, включающее опционы на поставку дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия.

В конце декабря 2017 года правительство Бельгии приняло решение выделить 258 млн. евро для участия в проекте. Принятое решение позволило увеличить общее количество заказанных самолетов с 7 до 8 ед. В феврале 2018 года МО Бельгии подписало меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Брюссель официально присоединился к программе создания многонационального многоцелевого флота транспортов-заправщиков MMF.

В 2019 году к проекту присоединилась Чехия. В сентябре 2020 года Организация по сотрудничеству в сфере закупки вооружений (OCCAR) от имени Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA) заключила с Airbus контракт на поставку 9-го A-330.

Первый, второй и третий самолеты A-330 MRTT были переданы заказчику в июне, августе и ноябре 2020 года. Четвертый был поставлен в апреле 2021 года, пятый – в августе 2021 года, шестой и седьмой – в июле 2022 года. Поставка восьмого и девятого A-330 MRTT будет выполнена в 2024 году. NSPA рассчитывает на присоединение к программе других стран.

"Эйндховен" выбран основной авиабазой, где будет размещаться подразделение A-330 MRTT. Кроме того, они будут применяться с авиабазы в Кельне (Германия). Из десяти самолетов MMF шесть будут базироваться в Эйндховене и четыре – в Кельне (один в версии медицинской эвакуации). Подразделение укомплектовано военнослужащими шести стран-участниц.

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Бельгия
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2020-й год
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