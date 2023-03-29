В Поволжье молодой летный состав выполнил ночные полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160

ЦАМТО, 28 марта. В Поволжье экипажи летчиков и штурманов соединения дальней авиации выполнили ночные полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160.

В учебно-тренировочных полетах был задействован офицерский состав, окончивший высшие военные ученые заведения в 2021 и 2022 году. Полетные задания выполнялись под контролем опытных инструкторов. Экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости в темное время суток.

Основной задачей летной смены являлось поддержание натренированности летного состава.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях, при сильном боковом ветре.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено около 10 вылетов, задействовано около 6 ед. авиационной техники, а также более 12 ед. автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.