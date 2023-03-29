Директор турецкой компании показал фотографию нового боевого корабельного БПЛА TB-3 Bayraktar

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Турция демонстрирует дальнейшие успехи в создании беспилотных летательных аппаратов различного назначения. 26 марта 2023 года технический директор Baykar Technologies Сельчук Байрактар впервые поделился фотографиями беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) ТБ-3 Bayraktar.

Как отметил топ-менеджер, в ближайшее время состоится первый полет нового беспилотного летательного аппарата. О беспилотнике известно, что он представляет собой корабельную версию знаменитого беспилотника TB-2. Использовать его планируется с борта флагманского корабля Военно-морских сил Турции TCG Anadolu, который планируется превратить в носитель беспилотных летательных аппаратов после разрыва соглашения с США по проекту F-35.

В начале 2021 года компания Baykar объявила, что работает над новой версией беспилотного аппарата, которая представляет собой улучшенный вариант беспилотника ТВ-2. Как утверждают в компании, Bayraktar TB3 станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным взлетать и приземляться с судов с короткой взлетно-посадочной полосой.

Официальная презентация беспилотника назначена на 27 апреля – 1 мая 2023 года. В эти дни на TEKNOFEST 2023, который пройдет в стамбульском аэропорту, выставят многие технологические новинки, среди которых будет и корабельный беспилотник. В отличие от ТВ-2, ТВ-3 имеет длину 8,35 м против 6,5 м, размах крыла 14 м, а не 12 м, максимальный вес 1450 кг против 700 кг. Также он может поднимать почти в два раза больше груза – 280 кг против 150 кг.

В интервью CNN Turk глава Агентства обороны Турции (SSB) Исмаил Демир назвал и примерные сроки введения беспилотника в эксплуатацию. Это произойдет уже в конце 2023 года, почеркнул Демир.