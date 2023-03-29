Казахстан завершил ратификацию договора с Узбекистаном о демаркации госграницы

Астана. 28 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы", сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.

Договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации государственной границы подписан 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Главной целью договора является международно-правовое закрепление правовых основ демаркации линии государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном.

В соответствии с документом начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Договором предусмотрено обозначение на местности пограничными знаками демаркированной линии госграницы, протяженность которой составляет 2 тыс. 356 км. При этом прохождение линии государственной границы, местоположение пограничных знаков, их геодезические координаты, отметки высот и другие данные каждого пограничного знака отражены и указаны в приложениях к договору.