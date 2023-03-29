Кисиду раскритиковали за то, что он не поднял в Киеве тему снарядов с обедненным ураном

Председатель японской оппозиционной партии "Рэйва синсэн гуми" Таро Ямамото заявил, что "такие снаряды можно считать ядерным оружием"

ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Председатель японской оппозиционной партии "Рэйва синсэн гуми" Таро Ямамото в ходе парламентских дебатов во вторник подверг критике премьер-министра Фумио Кисиду, за то, что он во время недавнего визита в Киев не стал призывать президента Украины Владимира Зеленского не использовать снаряды с обедненным ураном.

"Что касается боеприпасов с обедненным ураном, то существуют свидетельства о том, что их применение приводит к повышению заболеваемости раком. Намерены ли вы призвать Великобританию отказаться от передачи таких боеприпасов [Украине]?" - спросил Ямамото Кисиду в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента. Премьер Японии не стал напрямую отвечать на этот вопрос, отметив, что "существуют различные исследования о негативном воздействии на здоровье человека и окружающую среду в результате применения снарядов с обедненным ураном, однако никакого конкретного вывода из этих исследований к настоящему времени сделано не было".

После этого Ямамото заявил, что "такие снаряды можно считать ядерным оружием". "А господину Зеленскому вы напрямую заявляли, что он не должен использовать снаряды с обеденным ураном?" - задал вопрос депутат. Кисида сказал, что эта тема в ходе его недавнего визита в Киев не поднималась. Председатель "Рэйва синсэн гуми" в ответ заключил, что Кисида, как премьер, чья семья родом из Хиросимы, должен выступать против использования ядерного оружия в военных целях. По его словам, это гораздо важнее, чем его подарок Зеленскому в виде ложки для зачерпывания риса с фразой "верная победа".

Семья Кисиды родом из Хиросимы, хотя сам он родился в Токио. Там же сейчас находится его избирательный округ. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

В опубликованном на прошлой неделе письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Минобороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.