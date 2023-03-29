Главный страх военных стратегов всех времен стал реальностью

SCMP: НАТО создала союз России и Китая, которого боялись военные стратеги всех времен

США выиграли холодную войну, отрезав Китай от СССР. Сегодня НАТО поступила противоположным образом и спровоцировала сближение Пекина и Москвы, создав себе могущественных врагов, пишет SCMP. Теперь альянс вынужден сражаться на два фронта — именно этого всегда боялись военные стратеги.

Военная игра, которую США затеяли против двух своих противников, является комбинацией из шахмат и го*, в которой Вашингтон должен предугадывать ходы оппонентов и при этом захватывать как можно больше пространства.

Такая сложная игра заканчивается только переговорами без явного победителя, но до этого момента она может нанести огромный ущерб.

Текущие геополитические сценарии настолько страшны, что нам необходимы новые нарративы, чтобы просто попытаться понять, чем все это закончится, — ядерным уничтожением или выжженной атмосферой?

Игра — это имитация реальной жизни. Она учит игроков "читать" своего противника и предсказывать его действия. Лучшие студенты оценивают то, как именно оппонент их считывает.

Поскольку у всех игр есть правила, игры, рассчитанные на двоих, проще, чем многопользовательские. Именно поэтому фокус глобальной игры сместился с одного доминирующего игрока, который определяет миропорядок, основанный на его правилах, на формат, где каждый хочет иметь голос и власть, чтобы менять принципы.

Итак, вернемся к тому, как игрок оценивает игру и как его читают оппоненты.

Детские шашки учат мыслить линейно. При этом умные игроки быстро усваивают главное правило: если оппонент принимает предлагаемую вами быструю победу, вы можете сокрушить его, продумав все ходы на несколько шагов вперед.

Шахматы намного сложнее. Здесь фигуры обладают разной ценностью и могут менять свой статус (так пешка превращается в ферзя). Шахматные ходы сложнее, а ключом к победе являются психология и терпение.

В игре го, популярной на Востоке, есть только черные или белые камни. При этом она еще более непростая: игроки должны мыслить пространственно, маневрируя своими фигурами, чтобы перехитрить противника.

Сегодня компьютеры можно обучить обыгрывать лучшие человеческие умы, поэтому великие державы ведут войну чипов, инвестируя в полупроводники и вычислительную мощность для имитации военных игр между друг другом, а также повышая точность и огневую мощь такого умного оружия.

Но даже самое умное вооружение может попасть в руки глупцов. Это приводит к вспышкам случайных конфликтов — именно той опасной фазе, где мы сейчас находимся.

Конфликт на Украине — это тест лакмусовой бумагой, победа принципов над практичностью. НАТО (в которой, по сути, всем заправляют США) считает, что принцип суверенитета превыше всего остального. 20-я годовщина незаконного вторжения в Ирак напоминает миру о том, что альянс не всегда последователен в соблюдении собственного правила.

Украинский кризис — это массовая трагедия, потому что с практической точки зрения именно Киев должен платить за отстаивание вышеупомянутого принципа до последнего украинца. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, основной целью США в этом конфликте является ослабление России.

История учит нас, что все военные столкновения, справедливые или нет, заканчиваются диалогом. Отсюда следует, что открытое противостояние — это не более чем способ укрепить свои позиции на переговорах для достижения наилучшего или наименее худшего исхода. Принципы здесь уступают прагматизму. В ядерной игре вы либо договариваетесь, либо все разрушается.

В геополитической игре — смеси шахмат и го — главный вопрос, по сути, заключается в том, сможет ли Запад (НАТО и союзники) сдержать подъем своих предполагаемых "экзистенциальных" противников — России и Китая. Все остальное будет решаться в зависимости от победителя.

Пока рано говорить о том, кто одержит верх. Если посчитать население, то на Западе проживают 1,2 миллиарда человек из 8 миллиардов, тогда как в Китае и России — 1,5 миллиарда, а на остальных территориях планеты — 5,2 миллиарда. Взглянем на ВВП: Запад богат. Если учитывать площадь суши и особых экономических зон, то он раскинулся на 46,4 миллиона квадратных километров, а у России и Китая есть 35,9 миллиона. Общая площадь стран БРИКС составляет 53,5 миллиона квадратных километров.

Американцы выиграли холодную войну против СССР, отрезав Китай от советского лагеря, так что это свелось к противостоянию "двое против одного". Сегодня, идентифицировав Китай и Россию как "угрозу существованию", НАТО сделала то, чего всегда боялись военные стратеги в истории, — начала сражение против двух соперников, но на соседней территории — Евразии, которую не может окружить ни один флот.

Конфликт на Украине показал, что Россия — это не просто "бензоколонка" с ВВП равным штату Техас. Это ядерная держава с самой большой площадью в мире, и она может полностью обеспечить себя продовольствием, энергией и минеральными ресурсами. У Китая есть экономическое и народное влияние, но ему не хватает природных ресурсов для поддержки своей экономики.

Вынудив Москву и Пекин сблизиться, НАТО своими руками создала группу могущественных и самодостаточных врагов. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер мудро заметил, что соотношение сил сейчас — два к одному. Внешняя политика президента Джо Байдена состоит в том, чтобы противостоять России и Китаю, в то время как американская нация разобщена, и сплачивают ее только антикитайские настроения.

Это глобальное соперничество уже затянулось в столетний марафон, а не окончилось быстрой победой какой-либо стороны. Европа и остальные все равно встанут на сторону победителя. Сейчас ЕС явно сильно ослаблен украинским кризисом, поскольку его поставки дешевой еды, энергии и полезных ископаемых перекрыты из-за "отказа" от России.

Расходы Европы стремительно растут, и она опасается наплыва иммигрантов из Африки и Азии, когда климатические изменения заставит молодое население переехать на запад и север — в страны ЕС. Если конфликт на Украине затянется, континент не сможет оправиться экономически. Результатом может стать глобальная рецессия, напоминающая 1930-е годы.

Америка остается крепостью, защищенной Атлантическим и Тихим океанами. Но как долго она сможет содержать крупнейший на планете военный контингент, если мировая экономика войдет в рецессию?

Военный конфликт не может быть решением, ведущим ко всеобщему миру и процветанию. Военная борьба и дополнительные расходы на оборону не избавят нас от глобального потепления, инфляции, долгового кризиса, финансовых потрясений и сокращения рабочих мест из-за технологического развития.

У военного конфликта не может быть хорошего исхода, одни лишь разрушения и подрыв богатства и здоровья. Здравый смысл должен восторжествовать, когда все стороны достаточно потеряют от военной лихорадки и вернутся к практическому взаимодействию друг с другом. Но геополитическая игра в любом случае не закончится в ближайшее время.

Автор: Эндрю Шэн (Andrew Sheng) — бывший главный банкир, в настоящее время заслуженный научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета.

*го — древняя стратегическая игра, изобретенная в Китае