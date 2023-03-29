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Полковник запаса назвал срок появления средств защиты от гиперзвукового оружия

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Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider.
Источник изображения: © Wikipedia US Air Force

Разработка средств, которые позволят противодействовать гиперзвуковым ракетам, займет от пяти до десяти лет как у России, так и у США. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» озвучил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин.

Что такое гиперзвуковая ракета?

Гиперзвуковым называют летательный аппарат, который способен перемещаться в пространстве со скоростью выше пяти чисел маха — то есть числу, пятикратному числу скорости звука.

В России разрабатываются три программы гиперзвукового оружия. Среди них: стратегический планирующий боеприпас «Авангард», который запускается межконтинентальной баллистической ракетой, ракета «Циркон» морского базирования и воздушный «Кинжал». Особенностью этого оружия является то, что в силу технических особенностей на данный момент нет ни одного эффективного способа защиты от гиперзвуковых ракет.

Россия является единственным государством, на вооружении которого есть гиперзвуковые ракеты. Несмотря на это, ряд других государств, в частности, США и Китай, активно занимаются разработкой этого типа оружия и тестируют прототипы.

«Как только мы смогли достичь успеха и создать гиперзвуковые ракеты, наш президент Владимир Путин подписал соответствующие документы для начала разработки средства по противодействию гиперзвуковым ракетам. Он объяснил, что сегодня-завтра такое же оружие появится и в других экономически развитых странах, а мы к этому моменту уже должны иметь средства, которые позволяли бы купировать или уничтожить эту угрозу», — объяснил специалист.

У американцев такие средства должны появиться через пять-десять лет. Допускаю, что приблизительно такой же срок понадобится и России

Андрей Кошкин

военный эксперт

Ранее ВВС США сообщили, что 13 марта провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Отмечалось, что испытания представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. По данным издания, пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части американского штата Калифорния.

При этом не уточняется, были ли испытания успешными. ВВС США отметили, что «испытания достигли некоторых целей», однако подробностей не раскрыли.

В конце января Пентагон заявил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты. Изделие компании Lockheed Martin пролетело на высоте более 60 тысяч фунтов (18,3 километра) расстояние в 300 морских миль (555,6 километра). Военно-воздушные силы США провели тестовый запуск совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Циркон-С 3М22
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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