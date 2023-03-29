Бывший президент США предположил, что политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит "третьей мировой войной"

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в эфире в понедельник.

Трамп высказал предположение о том, что украинский кризис "может быть не разрешен до выборов" президента США в 2024 году, а политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит "третьей мировой войной". "Если он не будет разрешен, я смогу сделать это в течение 24 часов при участии [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента РФ Владимира] Путина. Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают", - утверждал Трамп.

"До этого еще полтора года, очень долго. Я не могу представить, что может произойти за это время", - продолжил республиканец. "Суть в том, что война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают", - подчеркнул Трамп, на что ведущий отметил, что от страны "ничего не останется".

Трамп неоднократно заявлял, что президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп утверждал, что в случае победы на выборах президента США он смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, но ни разу не уточнял, как именно намерен этого добиться.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание.