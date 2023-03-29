СМИ: роль Китая в качестве посредника в конфликте на Украине ограниченна

Эксперты, опрошенные газетой South China Morning Post, объяснили это тем, что Пекин является нейтральной стороной в конфликте

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 марта. /ТАСС/. Усилия Китая в качестве посредника в конфликтах не всегда приносили плоды и его роль в урегулировании ситуации на Украине может быть ограниченной. Об этом пишет во вторник газета South China Morning Post, приводя мнения экспертов.

"Посредничество в возобновлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало прорывом, который привлек внимание к стремлению Китая предложить альтернативу мировому порядку, в котором доминируют США. Но подобные успехи, возможно, будет трудно повторить, считают аналитики, поскольку многолетние усилия Китая играть роль жизнеспособного посредника в конфликтах не всегда срабатывали, что ослабляет надежду на то, что это может способствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной", - пишет издание.

По мнению директора китайской программы базирующегося в Вашингтоне Центра Стимсона Юнь Суня, в последние годы Китай стал проявлять большую активность в качестве посредника в конфликтах, но единственной успешной сделкой стало соглашение между Саудовской Аравией и Ираном. "Саудовская Аравия и Иран хотели улучшить свои отношения и вели переговоры в течение некоторого времени. Китай оказался в нужном месте в нужное время с правильными связями", - считает эксперт.

Газета напомнила о тех усилиях, которые предпринимал Пекин в качестве миротворца за последние годы. Речь идет о диалоге по Афганистану в прошлом году, установлении мира на Африканском Роге и обращении к Китаю вооруженных группировок в Мьянме в 2021 году. Еще раньше были шестисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР и мирный план, предложенный Пекином для Палестины и Израиля в 2013 году. Все это не привело к каким-то существенным результатам, констатирует издание. "Многие истолковали такие усилия, как стремление Пекина повысить свой имидж глобального миротворца в противовес США", - пишет газета.

Недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, указывает издание, был расценен в качестве очередной попытки Китая позиционировать себя в качестве посредника, однако в совместном заявлении лидеров двух стран не было никаких новых деталей, выходящих за рамки китайского мирного плана по Украине. По мнению эксперта из Народного университета в Пекине Ван Ивэя, Украина и Европа возлагают большие надежды на влияние Китая на Россию. Но Китай, отметил эксперт, не является прямым участником процесса. "Однако Китай будет гарантом в случае перемирия или мирного соглашения", - полагает Ван Ивэй, добавив, что КНР и другие постоянные члены СБ ООН будут играть определенную роль в этом процессе.

С тем, что роль Китая в качестве миротворца в украинском конфликте ограниченна, согласился также профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин, пишет издание. "Китай - <...> это нейтральная сторона, а быть нейтральным означает, что ваша роль очень ограниченна", - полагает эксперт.