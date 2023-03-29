Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника"

Ракетные катера ТОФ уничтожили корабль условного противника в Японском море

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пара ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожила морскую мишень в заливе Петра Великого в Японском море в рамках практических стрельб противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", следует из опубликованного во вторник видео пресс-службы Тихоокеанского флота.

На кадрах - выход ракетных катеров на позиции для пуска среди льдин и стрельба противокорабельными крылатыми ракетами "Москит" с ходу.

"Ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе 2-х ракетных катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит", - уточнили на флоте.

Там добавили, что безопасность стрельб обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ.