Войти
РИА Новости

Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника"

368
0
0
Пуск ракеты "Москит"
Пуск ракеты "Москит".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Ракетные катера ТОФ уничтожили корабль условного противника в Японском море

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пара ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожила морскую мишень в заливе Петра Великого в Японском море в рамках практических стрельб противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", следует из опубликованного во вторник видео пресс-службы Тихоокеанского флота.

На кадрах - выход ракетных катеров на позиции для пуска среди льдин и стрельба противокорабельными крылатыми ракетами "Москит" с ходу.

"Ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе 2-х ракетных катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит", - уточнили на флоте.

Там добавили, что безопасность стрельб обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Москит
Пётр Великий
Проекты
ТОФ
Похожие новости
29.03.2022
В Японском море катера ТОФ разбили "вражеский" корабль ракетами
21.12.2021
"Ответ" на море: Россия показала, как нейтрализовать атомный ракетоносец
21.10.2020
Ракетные катера Тихоокеанского флота на учении нанесли удар крылатыми ракетами по мишеням в Японском море
19.10.2020
Крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
14.06.2012
Направления развития флотов
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века