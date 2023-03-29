Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации

Российский летчик рассказал о вооружении и особенностях работы на Су-25 в зоне СВО

ГВАРДЕЙСКОЕ (Крым), 28 мар — РИА Новости. Штурмовая авиация в зоне спецоперации действует эффективно, ударяя точно в цель за счет соблюдения определенных параметров, рассказал РИА Новости российский летчик.

"Работаем с различным ракетным вооружением, таким как С-8, С-13, С-24 и С-25. Работаем с кабрирования (движение в вертикальной плоскости с набором высоты. — Прим. ред.), в принципе, способ довольно-таки неплохой при соблюдении всех необходимых параметров, ракеты ложатся ровно в цель", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил живучесть самолета: несмотря на полученные повреждения после попадания ракеты, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, подбитый Су-25 удавалось посадить на аэродром.

"Самолет довольно бронированный и у него очень живучие движки. За время проведения СВО неоднократно пытались по нам попасть из ПЗРК, попадали ракетой, но двигатели не выходили из строя и летчики вместе с машинами живыми возвращались домой, на землю", — уточнил летчик.

В зоне спецоперации штурмовая авиация работает ежедневно, выполняя по несколько боевых вылетов в день.

"Участвую я с сентября, это была первая моя командировка на несколько месяцев. Сейчас вторая командировка уже подходит к концу, за это время налетал в районе 180 боевых вылетов", — рассказал офицер.

С начала проведения специальной военной операции сумма общих боевых вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тысяч.

Вооружение Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения: авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений.