"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ

В вузе создадут наземный комплекс приема и обработки космической информации

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Научно-исследовательская лаборатория "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, в 2023 году откроется на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Создание научно-образовательного центра от "Роскосмоса" в ДВФУ поможет выстроить образовательную траекторию, связанную с космической отраслью, совместно с реальным заказчиком, - сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец, слова которого процитировали в пресс-службе. - Это соответствует общему тренду университета - при полном взаимодействии с нашими индустриальными партнерами мы формируем задачи и готовим специалистов под актуальные запросы. Уверен, что вместе с "Роскосмосом" мы сможем подготовить востребованных профессионалов и разработать качественные отечественные решения в области обработки спутниковых данных, что значительно расширит область их возможного применения".

Делегация компании посетила университет, утвердила помещение и техническое задание для оборудования будущей лаборатории, которую планируется запустить в этом году. Здесь планируется организовать наземный комплекс приема и обработки космической информации. Он станет частью научно-исследовательской лаборатории, которая займется разработкой отечественных продуктов в области обработки спутниковых данных и разместится в Политехническом институте ДВФУ.

"Открытие лаборатории - одно из мероприятий по запуску научно-исследовательского космического центра "Роскосмос" на базе Русского инжинирингового центра и Политехнического института ДВФУ. Согласно заключенному сторонами соглашению, совместная работа будет ориентирована на использование результатов космической деятельности, популяризацию этого научного направления и подготовку высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности", - отметили в пресс-службе.

Проект ДВФУ и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому на острове Русском формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс. Его задачами является создание комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, космической деятельности, беспилотного и морского транспорта, экологии и других, размещение инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок ведущих российских технологических компаний и иных заинтересованных организаций.