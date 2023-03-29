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Вестник Мордовии

Уничтожена первая гусеничная машина ВСУ на шасси танка Leopard 1

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Источник изображения: Фото: Ralf Dillenburger / wikipedia.org

Первая бронемашина на базе германского основного боевого танка Leopard 1 уничтожена воинами-освободителями

Как отмечает проект "РГ:Русское оружие", чтобы превратить в груду металлолома бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, понадобился лишь один 152-мм высокоточный снаряд "Краснополь", наводимый на цель по лучу лазера.

Поставками такой тяжелой техники западные спонсоры киевского режима пытаются уменьшить ее дефицит у украинских вооруженных формирований.

Подарок от бундесвера весит 40600 кг. Смонтированный бортовой кран поднимает такие элементы конструкции танков как башни с вооружением или корпуса. Главное, чтобы их масса не превышала 25000 кг.

В качестве оборудования установлены бульдозерный отвал и лебедки. Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Запас хода - 850 км. Экипаж - четыре человека. Устанавливаются два 7,62-мм пулемета MG3. В качестве значительного недостатка называется слабое бронирование - в самых защищенных местах оно не превышает 35 мм.

Сообщалось, что наряду с танками Leopard 2 ВСУ должны получить БРЭМ Bergepanzer 3 с улучшенными характеристиками, например с 1500-сильным двигателем, что позволит буксировать поврежденные и подбитые образцы западной техники с увеличенной массой.

Также российские артиллеристы сообщили об уничтожении польской 155-мм самоходной артиллерийской установки AHS Krab, которую пытались обезопасить специальной сеткой, но такая мера не помогла.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Краснополь
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