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Российские истребители Су-35С становятся всё большей проблемой для Украины

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Американская телекомпания АВС опубликовала материал Tom Soufi Burridge "Russian jets of newer generation increase 'dominance' in combat zone, Ukrainian official says" ("Русские истребители нового поколения усиливают "доминирование" в зоне боевых действий, заявил украинский официальный представитель"), в котором со ссылкой на неназванных украинских официальных представителей сообщается о растущем применении с российской стороны современных истребителей Су-35С в ходе специальной военной операции на Украине.

Истребитель Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине, март 2023 года. Самолёт вооружен ракетами класса "воздух-воздух" Р-73М малой дальности, Р-77-1 средней дальности и Р-37М большой дальности, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Украинские официальные лица заявили, что Россия заменила свои устаревающие самолеты на обновленные Су-35.

По словам высокопоставленного украинского официального представителя, истребители нового поколения дают России "все более возрастающее господство" в небе над зоной конфликта на востоке Украины.

Это потенциально тревожный сдвиг для Соединенных Штатов и их союзников, потому что неспособность России достичь полного превосходства в воздухе на протяжении всей войны была ключом к успехам Украины на поле боя.

На брифинге с журналистами на прошлой неделе один западный официальный представитель преуменьшал эту озабоченность, заявив, что способность России контролировать воздушное пространство ограничена [украинской] противовоздушной обороной и зенитными ракетами.

"Мы не видим больших изменений в этой ситуации", - заявил этот официальный представитель.

Высокопоставленный официальный представитель в Киеве, который говорил исключительно с ABC News, сказал, что Россия заменила [в зоне боевых действий] более старые типы самолетов своими более современными Су-35.

По словам этого официального представителя, Су-35 оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак против украинских самолетов в воздухе, а также для действий по поддержке наземных войск.

Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, добавил этот официальный представитель.

"[Русское] превосходство в воздухе - это реальный риск", - сказал этот официальный представитель, добавив, что получение дополнительных систем противовоздушной обороны от США и их союзников в настоящее время является "приоритетом № 1" для Украины.

Два других украинских официальных представителя подтвердили, что господство России в небе над зоной боевых действий является главной проблемой, а один официальный представитель заявил, что у России "в 12 раз больше самолетов", чем у Украины.

"Это проблема", - сказал один из этих официальных представителей, - "Мы продолжаем говорить американцам, что, в конце концов, нет другого решения, кроме как дать нам [западные] истребители".

Администрация президента США Байдена до сих пор сопротивлялась призывам поставлять Украине истребители F-16.

На вопрос, открыт ли он для этой идеи, президент США Байден в январе ответил "нет".

Между Украиной и странами НАТО ведутся переговоры о поставках современных истребителей.

Два украинских летчика сейчас принимают участие в оценке в Аризоне на наземных тренажерах, чтобы выяснить, какой объем подготовки им потребуется для переучивания на западные истребители.

Полковник ВВС США в отставке Стив Ганьярд, который также является корреспондентом ABC News, сказал, что, по его мнению, превосходство России в воздухе может в значительной степени сводиться к численности.

"Иногда количество может быть лучше, чем качество", - сказал Ганьярд, - "Нехватка самолетов и зенитных систем ставит Украину в невыгодное положение".

На прошлой неделе Словакия заявила, что передала первые четыре из 11 [на самом деле 13] советских истребителей МиГ[-29], которые она обещала Украине.

Польша также пообещала поставить Украине несколько истребителей МиГ[-29].

Во время визита в Лондон в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский выступил с откровенным публичным призывом к поставкам западных истребителей.

Высокопоставленный украинский официальный представитель, который разговаривал с ABC News, предположил, что в настоящее время в Киеве больше согласны с тем, что военная помощь США должна быть сосредоточена на других приоритетах, таких как системы противовоздушной обороны и поставка артиллерийских боеприпасов.

Этот официальный представитель признал, что поставка современных истребителей, а также ракет к ним потребует "огромных денежных средств" и может быть осуществлена ​​только из США за счет других видов военной помощи.

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