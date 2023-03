Российские истребители Су-35С становятся всё большей проблемой для Украины

Американская телекомпания АВС опубликовала материал Tom Soufi Burridge "Russian jets of newer generation increase 'dominance' in combat zone, Ukrainian official says" ("Русские истребители нового поколения усиливают "доминирование" в зоне боевых действий, заявил украинский официальный представитель"), в котором со ссылкой на неназванных украинских официальных представителей сообщается о растущем применении с российской стороны современных истребителей Су-35С в ходе специальной военной операции на Украине.

Истребитель Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине, март 2023 года. Самолёт вооружен ракетами класса "воздух-воздух" Р-73М малой дальности, Р-77-1 средней дальности и Р-37М большой дальности, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Украинские официальные лица заявили, что Россия заменила свои устаревающие самолеты на обновленные Су-35.

По словам высокопоставленного украинского официального представителя, истребители нового поколения дают России "все более возрастающее господство" в небе над зоной конфликта на востоке Украины.

Это потенциально тревожный сдвиг для Соединенных Штатов и их союзников, потому что неспособность России достичь полного превосходства в воздухе на протяжении всей войны была ключом к успехам Украины на поле боя.

На брифинге с журналистами на прошлой неделе один западный официальный представитель преуменьшал эту озабоченность, заявив, что способность России контролировать воздушное пространство ограничена [украинской] противовоздушной обороной и зенитными ракетами.

"Мы не видим больших изменений в этой ситуации", - заявил этот официальный представитель.

Высокопоставленный официальный представитель в Киеве, который говорил исключительно с ABC News, сказал, что Россия заменила [в зоне боевых действий] более старые типы самолетов своими более современными Су-35.

По словам этого официального представителя, Су-35 оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак против украинских самолетов в воздухе, а также для действий по поддержке наземных войск.

Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, добавил этот официальный представитель.

"[Русское] превосходство в воздухе - это реальный риск", - сказал этот официальный представитель, добавив, что получение дополнительных систем противовоздушной обороны от США и их союзников в настоящее время является "приоритетом № 1" для Украины.

Два других украинских официальных представителя подтвердили, что господство России в небе над зоной боевых действий является главной проблемой, а один официальный представитель заявил, что у России "в 12 раз больше самолетов", чем у Украины.

"Это проблема", - сказал один из этих официальных представителей, - "Мы продолжаем говорить американцам, что, в конце концов, нет другого решения, кроме как дать нам [западные] истребители".

Администрация президента США Байдена до сих пор сопротивлялась призывам поставлять Украине истребители F-16.

На вопрос, открыт ли он для этой идеи, президент США Байден в январе ответил "нет".

Между Украиной и странами НАТО ведутся переговоры о поставках современных истребителей.

Два украинских летчика сейчас принимают участие в оценке в Аризоне на наземных тренажерах, чтобы выяснить, какой объем подготовки им потребуется для переучивания на западные истребители.

Полковник ВВС США в отставке Стив Ганьярд, который также является корреспондентом ABC News, сказал, что, по его мнению, превосходство России в воздухе может в значительной степени сводиться к численности.

"Иногда количество может быть лучше, чем качество", - сказал Ганьярд, - "Нехватка самолетов и зенитных систем ставит Украину в невыгодное положение".

На прошлой неделе Словакия заявила, что передала первые четыре из 11 [на самом деле 13] советских истребителей МиГ[-29], которые она обещала Украине.

Польша также пообещала поставить Украине несколько истребителей МиГ[-29].

Во время визита в Лондон в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский выступил с откровенным публичным призывом к поставкам западных истребителей.

Высокопоставленный украинский официальный представитель, который разговаривал с ABC News, предположил, что в настоящее время в Киеве больше согласны с тем, что военная помощь США должна быть сосредоточена на других приоритетах, таких как системы противовоздушной обороны и поставка артиллерийских боеприпасов.

Этот официальный представитель признал, что поставка современных истребителей, а также ракет к ним потребует "огромных денежных средств" и может быть осуществлена ​​только из США за счет других видов военной помощи.