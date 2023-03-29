Войти
ТАСС

WSJ: страны Запада не могут определить пути урегулирования на Украине

416
0
0
Киев
Киев.
Источник изображения: EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

По версии издания, США и ЕС надеются, что украинское контрнаступление благодаря западным вооружениям "пробьет брешь" в российской обороне, что позволит им добиваться от Москвы уступок на переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Страны Запада стали более четко представлять, каким они хотели бы видеть завершение конфликта на Украине, однако конкретных планов, как прийти к желаемому результату, у них нет. Об этом пишет в понедельник газета The Wall Street Journal.

"В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление благодаря западным танкам и другим новым вооружениям пробьет этой весной брешь в контроле России над украинскими территориями", - пишет газета. Как отмечается, в западных странах предполагают, что теоретически это может дать киевским силам такое преимущество на поле боя, что Россия пойдет на переговоры и "уступит, по крайней мере, территорию, занятую с 2022 года". "После этого Украина получит возможность связать свое будущее с Западом", - пишет газета о видении западными странами окончательного разрешения конфликта.

Однако, как отмечает издание, в Вашингтоне и европейских столицах пока не представляют, как прийти к такому результату. Без долгосрочного планирования приоритетом остаются усилия по передаче Киеву как можно большего количества вооружений для контрнаступления, успех которого, указывает The Wall Street Journal, все равно не предопределен. "Гораздо более вероятной является война на истощение до тех пор, пока одна из сторон не потерпит поражения или не будет истощена до такой степени, что запросит прекращения до достижения своих целей. На это, признают дипломаты, уйдут годы, а не месяцы", - добавляет издание.

Позиции руководства отдельных стран Запада насчет политики по отношению к России также не ясны и, как отмечает газета, очевидно, расходятся. Наиболее ясно свою позицию сформулировал президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что нельзя стремиться к "унижению России". Однако некоторые другие европейские страны, добавляет издание, придерживаются более жесткого курса и хотят видеть "военный потенциал России сниженным навсегда". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
04.01.2023
"Членство в НАТО больше не жизненно необходимо для Турции"
11.04.2022
Европе пора проснуться, иначе НАТО её погубит
16.11.2021
Express (Великобритания): на границе с Украиной больше русских войск, чем солдат в британской армии
06.12.2018
Delfi (Эстония): зачем Путину европейская армия?
16.01.2017
НАТО готовится к бюджетному рывку
25.07.2014
Стоит ли Франции продавать «Мистрали» России? ("Le Nouvel Observateur", Франция)
23.07.2014
Париж не изменил курс "Мистраля"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века