WSJ: страны Запада не могут определить пути урегулирования на Украине

По версии издания, США и ЕС надеются, что украинское контрнаступление благодаря западным вооружениям "пробьет брешь" в российской обороне, что позволит им добиваться от Москвы уступок на переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Страны Запада стали более четко представлять, каким они хотели бы видеть завершение конфликта на Украине, однако конкретных планов, как прийти к желаемому результату, у них нет. Об этом пишет в понедельник газета The Wall Street Journal.

"В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление благодаря западным танкам и другим новым вооружениям пробьет этой весной брешь в контроле России над украинскими территориями", - пишет газета. Как отмечается, в западных странах предполагают, что теоретически это может дать киевским силам такое преимущество на поле боя, что Россия пойдет на переговоры и "уступит, по крайней мере, территорию, занятую с 2022 года". "После этого Украина получит возможность связать свое будущее с Западом", - пишет газета о видении западными странами окончательного разрешения конфликта.

Однако, как отмечает издание, в Вашингтоне и европейских столицах пока не представляют, как прийти к такому результату. Без долгосрочного планирования приоритетом остаются усилия по передаче Киеву как можно большего количества вооружений для контрнаступления, успех которого, указывает The Wall Street Journal, все равно не предопределен. "Гораздо более вероятной является война на истощение до тех пор, пока одна из сторон не потерпит поражения или не будет истощена до такой степени, что запросит прекращения до достижения своих целей. На это, признают дипломаты, уйдут годы, а не месяцы", - добавляет издание.

Позиции руководства отдельных стран Запада насчет политики по отношению к России также не ясны и, как отмечает газета, очевидно, расходятся. Наиболее ясно свою позицию сформулировал президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что нельзя стремиться к "унижению России". Однако некоторые другие европейские страны, добавляет издание, придерживаются более жесткого курса и хотят видеть "военный потенциал России сниженным навсегда".