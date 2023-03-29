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ТАСС

Додон считает, что конфликт на Украине положит конец однополярному миру

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон.
Источник изображения: EPA-EFE/ DUMITRU DORU

Бывший президент республики выразил мнение, что его страны больше шансов выжить как независимому государству, если она будет сотрудничать с восточными государствами

КИШИНЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что после конфликта на Украине однополярному миру придет конец.

"То, что происходит сейчас на Украине, - борьба не за Украину, а за будущий мировой порядок. Это борьба двух больших сил: Востока, у которого есть ресурсы, и Запада, у которого есть печатный станок", - полагает он. "Однополярному миру приходит конец. Его сменит многополярный мир. Мы уже видим, как БРИКС снижает зависимость от доллара", - сказал Додон 27 марта в интервью телеканалу N4.

По его мнению, у Молдавии больше шансов выжить как независимому государству, если она будет сотрудничать с Востоком. "Где будет Молдова во всей этой ситуации? С экономической точки зрения у нас больше шансов выжить, если мы будем ближе к Востоку", - подчеркнул Додон.

Летом 2022 года в Молдавии начались массовые антиправительственные протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности. Они обвинили власти в резком падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом. Протестующие указывали на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, другие товары первой необходимости, рекордную за последние 20 лет инфляцию в 30%. Руководство страны критиковали за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции, милитаристские заявления на фоне украинского кризиса. 

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Молдавия
Россия
Украина
Проекты
БРИКС
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