Войти
РИА Новости

МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на размещение ТЯО в Белоруссии

352
0
0
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МИД РФ назвал неадекватной реакцию Запада на размещение ядерного оружия в Белоруссии

МОСКВА, 27 марта/ Радио Sputnik. Реакция ряда стран на решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие неадекватна, заявил МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 марта сообщил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Поводом для этого послужило заявление представителей Минобороны Великобритании о планах поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, отметил он.

"Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области", – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

Она напомнила, что в Европе размещено ядерное оружие США в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, а военный персонал этих стран "планомерно и все более интенсивно обучается обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению".

Россия же все эти годы, по словам представителя МИД, проявляла "максимальную сдержанность" и призывала вернуть ядерное оружие США из-за рубежа, но "все это игнорировалось либо прямо отвергалось".

"В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно. Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников", – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в отличие от НАТО, "являющейся подчиненным США конгломератом стран", Россия решила разместить вооружение на территории Союзного государства, имеющего общую военную доктрину.

Поэтому в данном случае "речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории", отметила дипломат.

Ранее радио Sputnik сообщило, как, по мнению западных СМИ, украинские войска могут начать наступление в зоне СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
28.03.2023
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
27.02.2023
Конфликт на Украине закончится истощением США
27.06.2022
США лучше не провоцировать Россию с ядерным оружием на Украине
19.11.2021
Financial Times (Великобритания): наращивание войск у границы доказывает, что Путин воспринимает Украину как «незавершенное дело»
15.11.2021
The Telegraph (Великобритания): бумажный тигр или сплоченная сила? Путинская проверка Украины покажет, какова она — американская НАТО
09.09.2020
Nyhetsbanken (Швеция): Швеция участвует в наступательных учениях НАТО
25.02.2016
Вызов принят
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 14:48
  • 47078
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге
  • 29.03 09:49
  • 0
Региональная группировка войск Союзного государства будет усилена ядерным оружием
  • 29.03 06:14
  • 2
Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»
  • 29.03 05:05
  • 1
Министр обороны Новой Зеландии заявил о том, что его страна рассмотрит вариант присоединения к блоку AUKUS, но без ядерной составляющей
  • 29.03 04:57
  • 2
Карающий меч в руках России
  • 29.03 04:53
  • 1
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 28.03 15:17
  • 28
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.03 15:15
  • 1
Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией
  • 28.03 15:04
  • 1
Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе
  • 28.03 14:47
  • 1
В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании
  • 28.03 12:11
  • 0
Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз
  • 28.03 11:21
  • 3
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века