МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на размещение ТЯО в Белоруссии

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

МИД РФ назвал неадекватной реакцию Запада на размещение ядерного оружия в Белоруссии

МОСКВА, 27 марта/ Радио Sputnik. Реакция ряда стран на решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие неадекватна, заявил МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 марта сообщил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Поводом для этого послужило заявление представителей Минобороны Великобритании о планах поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, отметил он.

"Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Похоже, озабоченность, выражаемая в этом контексте странами Запада, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе многолетних упражнений самозваных западных менторов в указанной области", – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

Она напомнила, что в Европе размещено ядерное оружие США в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, а военный персонал этих стран "планомерно и все более интенсивно обучается обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению".

Россия же все эти годы, по словам представителя МИД, проявляла "максимальную сдержанность" и призывала вернуть ядерное оружие США из-за рубежа, но "все это игнорировалось либо прямо отвергалось".

"В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно. Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников", – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в отличие от НАТО, "являющейся подчиненным США конгломератом стран", Россия решила разместить вооружение на территории Союзного государства, имеющего общую военную доктрину.

Поэтому в данном случае "речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории", отметила дипломат.

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