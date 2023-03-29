МИД РФ прокомментировал реакцию Запада на размещение ТЯО в Белоруссии

МИД РФ назвал неадекватной реакцию Запада на размещение ядерного оружия в Белоруссии
МОСКВА, 27 марта/ Радио Sputnik. Реакция ряда стран на решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие неадекватна, заявил МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин 24 марта сообщил, что Москва и Минск договорились к началу лета разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Поводом для этого послужило заявление представителей Минобороны Великобритании о планах поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, отметил он.
Она напомнила, что в Европе размещено ядерное оружие США в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, а военный персонал этих стран "планомерно и все более интенсивно обучается обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению".
Россия же все эти годы, по словам представителя МИД, проявляла "максимальную сдержанность" и призывала вернуть ядерное оружие США из-за рубежа, но "все это игнорировалось либо прямо отвергалось".
Она добавила, что в отличие от НАТО, "являющейся подчиненным США конгломератом стран", Россия решила разместить вооружение на территории Союзного государства, имеющего общую военную доктрину.
Поэтому в данном случае "речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории", отметила дипломат.
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