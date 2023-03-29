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Интерфакс-АВН

США не видят причин менять что-либо в своем ядерном арсенале в связи с планами размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии

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Minuteman III
Minuteman III.
Источник изображения: techcult.ru

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - США не видят причин менять что-либо в своем ядерном арсенале после заявления президента России Владимира Путина о том, что он договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия, заявила в понедельник журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы будем следить за последствиями. Мы пока не увидели каких-либо причин менять что-либо в нашем собственном стратегическом ядерном арсенале, и мы не видим никаких свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказала она.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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