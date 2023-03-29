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ТАСС

СМИ: решение РФ по ядерному оружию стало сигналом США не вмешиваться в конфликт на Украине

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: Global Look Press

По мнению младшего научного сотрудника центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, Вашингтон "не хочет раздражать" Москву, поэтому "риск еще не является неуправляемым"

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Россия своим решением разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие надеется послать США и Западу сигнал, что, если они продолжат вмешиваться в конфликт на Украине или предоставят Киеву оружие массового уничтожения, Москва будет оказывать противодействие. Такое мнение высказал в воскресенье младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн в комментарии для газеты Global Times.

"Позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, поэтому риск еще не является неуправляемым. Обе стороны по-прежнему отражают здравомыслие в желании избежать ядерной войны", - отметил Цуй. По мнению эксперта, это решение Москвы также можно рассматривать как прямой ответ на планы властей Великобритании поставить Украине снаряды, содержащие обедненный уран.

Между тем военный эксперт Сун Чжунпин сичтает, что решение Москвы перебросить в Белоруссию ядерное оружие является ответом на активизацию усилий НАТО во главе с США по распространению такого оружия. В этой связи издание приводит данные Центра по контролю над вооружениями и нераспространению (базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая организация), согласно которым в 2021 году на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции хранились около 100 американских ядерных боеголовок. 

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