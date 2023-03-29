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ТАСС

СМИ: словацкая оппозиция требует привлечь кабмин к суду за передачу МиГ-29 Украине

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МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: topwar.ru

Лидер партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо заявил ранее, что считает антиконституционным решение о дарении истребителей Украине

БРАТИСЛАВА, 27 марта. /ТАСС/. "Направление - социальная демократия", крупнейшая партия парламентской оппозиции Словакии, требует привлечь членов действующего правительства республики к уголовной ответственности за принятое без согласия высшего законодательного органа решение передать в дар Украине выведенные в прошлом году из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Соответствующий иск направлен в судебные инстанции, сообщило в понедельник Словацкое радио.

Социал-демократы, ссылаясь на словацкую конституцию, утверждают, что действующее правительство, которому 15 декабря прошлого года парламент вынес вотум недоверия и которое по поручению президента республики Зузаны Чапутовой исполняет свои обязанности до формирования нового кабмина после предстоящих в стране в сентябре досрочных парламентских выборов, не имело права самостоятельно принимать решение о МиГ-29. И. о. премьера Эдуарда Хегера и министров подозревают в злоупотреблении служебным положением, нарушении обязанностей, связанных с управлением чужим имуществом, а также саботаже. Лидер партии "Направление - социальная демократия" и экс-премьер Словакии Роберт Фицо заявил ранее, что считает антиконституционным решение о дарении истребителей Украине.

23 марта стало известно, что республика передала Украине первые 4 из 13 истребителей МиГ-29. За самолеты Братислава получит компенсацию от США и Евросоюза. Ее общая сумма, согласно словацким СМИ, составит около $1 млрд.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ заявила 27 марта, что передача Словакией самолетов МиГ-29 Украине является грубым нарушением ее международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства. ФСВТС отметила, что в соглашении между правительствами России и Словакии о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года зафиксировано, что "каждая из договаривающихся сторон не будет без письменного согласия другой договаривающейся стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".

Как проинформировали СМИ Словакии, такое соглашение отсутствует в национальном министерстве обороны. "В архиве министерства ничего подобного не нашлось", - заявил журналистам глава военного ведомства республики Ярослав Надь. 

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