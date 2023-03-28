Глава Минобороны Украины опубликовал фото с натовской бронетехникой, поставленной на вооружение десантно-штурмовых войск ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото, на котором продемонстрировал несколько единиц бронетехники НАТО, прибывшей на Украину. Постановочное фото, снятое на камеру дрона, предлагает к просмотру выстроенную в ряд технику, перед которой флаги стран, осуществивших поставку.

На опубликованном Резниковым фото американские бронетранспортёры Stryker и Cougar, немецкую боевую машину пехоты Marder, а также британский танк «Челленджер».

Эта техника, как сообщает глава украинского Минобороны, даже крупный коррупционный скандал для которого не стал поводом к увольнению, поступила на вооружение украинских десантно-штурмовых войск. Танков Leopard на кадре не видно, хотя сегодня из Германии пришло сообщение о том, что ФРГ поставила на Украину все 14 обещанных ранее танков Leopard 2A6.

Судя по песчаному характеру почвы, можно говорить о том, что фото вряд ли было снято на Донбассе.

Самопиара украинскому министру обороны, безусловно, не занимать.

Ранее Резников на одной из встреч на американской базе в немецком Рамштайне просил у НАТО истребители и намекал журналистам, что в итоге своего добьётся.