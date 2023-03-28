Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Украины опубликовал фото с натовской бронетехникой, поставленной на вооружение десантно-штурмовых войск ВСУ

274
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото, на котором продемонстрировал несколько единиц бронетехники НАТО, прибывшей на Украину. Постановочное фото, снятое на камеру дрона, предлагает к просмотру выстроенную в ряд технику, перед которой флаги стран, осуществивших поставку.

На опубликованном Резниковым фото американские бронетранспортёры Stryker и Cougar, немецкую боевую машину пехоты Marder, а также британский танк «Челленджер».

Эта техника, как сообщает глава украинского Минобороны, даже крупный коррупционный скандал для которого не стал поводом к увольнению, поступила на вооружение украинских десантно-штурмовых войск. Танков Leopard на кадре не видно, хотя сегодня из Германии пришло сообщение о том, что ФРГ поставила на Украину все 14 обещанных ранее танков Leopard 2A6.

Судя по песчаному характеру почвы, можно говорить о том, что фото вряд ли было снято на Донбассе.

Самопиара украинскому министру обороны, безусловно, не занимать.

Ранее Резников на одной из встреч на американской базе в немецком Рамштайне просил у НАТО истребители и намекал журналистам, что в итоге своего добьётся.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Stryker
Проекты
NATO
Похожие новости
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
16.01.2023
Гомеопатические поставки "Леопардов" украинцам не помогут
12.01.2023
Пакетное пополнение
16.11.2021
Кленовая армия
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
16.06.2014
В случае конфликта странам Балтии не обойтись без помощи НАТО ("Deutsche Welle", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex