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ТАСС

В NASA сменится руководитель программы пилотируемых полетов

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Кэти Людерс
Кэти Людерс.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Этот пост займет Кен Бауэрсокс

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс покинет свой пост в конце апреля, ее сменит Кен Бауэрсокс, занимающий в настоящее время пост ее заместителя. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении NASA.

Людерс занимала пост руководителя программы пилотируемых полетов с июня 2020 года. Она стала первой женщиной в этой должности. Людерс участвовала в дискуссиях по заключению соглашения о перекрестных полетах Россия - США на МКС.

Преемник Людерс Бауэрсокс ранее входил в состав экипажей космических кораблей и работал на МКС. В NASA не уточнили, с чем связаны кадровые перестановки. 

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
МКС
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