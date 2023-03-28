Венгерские парламентарии почти 97 процентами голосов одобрили принятие Финляндии в состав НАТО

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Сегодня венгерский парламент одобрил документ, предусматривающий вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Напомним, что Финляндия подавала совместную со Швецией заявку на вступление в НАТО в прошлом году. Тогда же власти Финляндии и Швеции заявляли, что будут вступать в НАТО «только вместе». Однако прошло время, и на фоне возникших трудностей и разногласий Финляндия решила не дожидаться своих скандинавских соседей и готова вступить в западный военный блок одна – без Швеции.

Теперь для вступления Финляндии в НАТО ей необходимо получить согласие парламента Турции. Остальные страны-члены альянса согласие уже дали. Считается, что турецкие парламентарии могут одобрить финскую заявку уже в ближайшие недели – до 14 мая, когда в Турции пройдут президентские выборы.

В финском парламенте заявку на вступлении Финляндии в НАТО одобрили 96,8% голосовавших – 182 парламентария.

Напомним, что Россия анонсировала создание новых войсковых частей на северо-западе страны в случае вступления Финляндии в НАТО. Дело в том, что при таком вступлении у НАТО и России будут дополнительно более 1000 км общей границы. Соответственно, Россия такой вызов не может оставить без ответа. Другой вопрос: зачем это Финляндии, с которой в течение длительного времени были вполне конструктивные отношения? Ответом может быть только то, что и в Финляндии местные элиты не самостоятельны и готовы исполнять всё, что им скажет «главный союзник» - тот, что за океаном.