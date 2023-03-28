Войти
ТАСС

США не считают, что Россия намерена применить ядерное оружие на Украине

238
0
0
Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не видит признаков переброски такого оружия в Белоруссию

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают на данном этапе признаков переброски Россией части своего тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию. Об этом заявил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя решение руководства России о размещении ТЯО на территории Белоруссии.

"Мы не видели никакого перемещения тактического ядерного оружия или чего-то подобного с момента данного объявления. И мы, безусловно, не видели никаких признаков того, что господин Путин (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) принял какого-то рода решение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерное, на Украине", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, американское правительство "продолжает очень-очень внимательно следить" за развитием событий в свете решения России о размещении ТЯО в Белоруссии. Тем не менее США не меняют уровень готовности своих сил ядерного сдерживания, отметил Кирби. "Мы все еще не видели ничего, что заставило бы нас изменить расстановку своих стратегических сил и средств", - подчеркнул сотрудник СНБ.

Путин заявил в субботу, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.07.2022
Атомный зонтик Лукашенко
23.06.2022
В Китае предрекли Литве гибель в случае ее блокады Калининграда
01.12.2021
Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
07.02.2019
Лоббирование американских интересов может превратить Европу в богом забытый край
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex