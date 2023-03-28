США не считают, что Россия намерена применить ядерное оружие на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не видит признаков переброски такого оружия в Белоруссию

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают на данном этапе признаков переброски Россией части своего тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию. Об этом заявил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя решение руководства России о размещении ТЯО на территории Белоруссии.

"Мы не видели никакого перемещения тактического ядерного оружия или чего-то подобного с момента данного объявления. И мы, безусловно, не видели никаких признаков того, что господин Путин (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) принял какого-то рода решение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерное, на Украине", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, американское правительство "продолжает очень-очень внимательно следить" за развитием событий в свете решения России о размещении ТЯО в Белоруссии. Тем не менее США не меняют уровень готовности своих сил ядерного сдерживания, отметил Кирби. "Мы все еще не видели ничего, что заставило бы нас изменить расстановку своих стратегических сил и средств", - подчеркнул сотрудник СНБ.

Путин заявил в субботу, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.