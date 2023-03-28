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Западные и российские дроны сравнили

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Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Источник изображения: © РИА Новости /

Россия обладает рядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая «Ланцет», «Куб» и «Орлан», которые способны конкурировать с дронами западного производства. Западные и российские беспилотники сравнил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

«В принципе, Россия располагает неплохими вариантами БПЛА. Например, "Ланцет" с дальностью применения 40-50 километров, выступающий в роли дрона-камикадзе, достаточно эффективный аппарат. Или "Куб", спроектированный концерном "Калашников", тоже очень неплохо себя зарекомендовал», — сказал аналитик.

Также он выделил дрон «Орлан» с радиусом применения 250 километров, который может нести 60 килограммов полезной нагрузки. В состав вооружения беспилотника могут входить ракеты класса «воздух-воздух».

Ранее в марте гендиректор Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» Владимир Попов рассказал о разработке комплекса дальней тепловизионной разведки с квадрокоптером БПЛА400Т.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта специальной военной операции. Аппарат получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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