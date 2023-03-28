Глава Минпромторга рассказал, в чём российский лайнер SSJ-100 не уступает аналогам Boeing и Airbus

По словам Дениса Мантурова, SSJ 100 летают по 11 часов в сутки

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, чем хороши отечественные самолёты SSJ 100 и когда начнутся поставки серийных SSJ New.

Мы рассчитываем, что до конца года мы поставим уже первый SSJ нашим авиакомпаниям — со следующего года это будет уже в серийном объёме поставляться по контрактам нашим авиакомпаниям, — сказал он, отвечая на вопрос о поставках SSJ New.

Напомним, вчера председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что первый SSJ New с российским двигателем ПД-8 поднимется в небо в течение трёх месяцев.

Что же касается сравнения SSJ 100 с конкурентами, то тут Денис Мантуров видит большое преимущество российского лайнера в часах налёта: по его словам, SSJ 100 летают по 11 часов в сутки.

Это является рекордным не только для самого SSJ, но это в сравнении с его аналогами или конкурентами, в том числе Airbus и Boeing. То есть это лётные часы, которые нарабатываются другими, уже давно летающими пассажирскими самолётами, — сказал он.