В Югославии США разбомбили международное право

MP: в результате агрессии против Югославии Запад заполучил ресурсы

Бомбардировки Югославии без мандата ООН запустили глобальный процесс разрушения международного права и подмены его так называемыми "правами человека", пишет Myśl Polska. Однако конечной целью агрессии НАТО стало получение контроля над природными ресурсами региона.

Яцек Менджицкий (Jacek Mędrzycki)

24 года назад, 24 марта 1999 года, НАТО начало бомбардировку Сербии. Против сербского народа было совершено преступление под оперативным кодовым названием "Милосердный ангел".

Сербию якобы нужно было наказать за чрезмерное применение силы в отношении части своих граждан, албанских повстанцев (читай: сепаратистов) из южной сербской провинции Косово и Метохии, которых на дипломатическом языке государств, называющих себя "международным сообществом" (в число которых вошла и Польша), иносказательно называли "борцами за свободу" или "партизанами".

С середины 1990-х годов силам безопасности Сербии пришлось защищать конституционный строй страны от восставшей части албанского национального меньшинства, возглавляемой вооруженной организацией, называвшей себя Освободительной армией Косово – ОАК (албанская аббревиатура UCK).

ОАК была создана в 1994 году. Деньги на ее финансирование поступали от различного рода преступной деятельности, главным образом, незаконного оборота наркотиков. Тактической целью "Армии" было отделение южной сербской провинции и превращение ее в независимое албанское государство Косово, а стратегической – реализация относящегося еще к девятнадцатому веку плана по созданию Великой Албании (объединение Албании с территориями, населенными преимущественно албанцами в других балканских странах: Сербия, Македония, Черногория, Греция).

В 1996 году эта организация впервые взяла на себя ответственность за теракты – взрывы в лагерях сербских беженцев из Хорватии, расположенных на территории Косово и Метохии (во время крупнейших этнических чисток в 1995 году более 200 000 сербов были изгнаны "демократическими" властями Хорватии, за что на эту страну не упала даже буква "б" от слова "бомба").

В 1997 году ОАК призналась в убийстве около 50 человек, а в 1998 году между силами безопасности Сербии и подразделениями ОАК уже шла настоящая война. В июле, перед наступлением сербской полиции, ОАК контролировала треть территории Косово и Метохии. Боевые действия были прекращены после разгрома албанских сил и в связи с угрозами натовских бомбардировок.

В 1998 году албанские сепаратисты совершили 1884 террористических акта, в результате которых погибли 115 полицейских и 173 мирных жителя, а 292 человека были похищены (31 убит, судьба 142 неизвестна, 9 человек бежали и 110 выпущены на свободу).

В период с 01.01.1999 по 07.03.1999, за две недели до начала бомбардировок, был совершен 421 теракт, в ходе которых погибли 11 полицейских и 77 мирных жителей, похищены 34 человека (5 убиты, судьба 9 неизвестна, 5 сбежали и 15 отпущены). Напомним, менее чем за два с половиной года в Сербии вооруженные албанцы из ОАК убили 462 человека, около 151 человека пропали без вести.

Есть ли в мире хоть одно государство, которое допустило бы подобный разгул террора на своей территории, которое не сделало бы все, чтобы подавить его и уничтожить военизированные формирования, похищающие и хладнокровно убивающие мирных жителей?

Стоит напомнить, что в середине девяностых годов ОАК находилась в списке иностранных террористических организаций, составленном Государственным департаментом США, а специальный посланник Билла Клинтона по Балканам Роберт Гелбард (Robert Gelbard) заявил агентству France Press (23.02.1998), что ОАК, несомненно, является террористической группировкой. Несмотря на это, "Армия" была исключена из списка террористических организаций, о чем сообщало издание The Wall Street Journal Europe в выпуске от 11.01.2001 г.

Последствия бомбардировок

Первые бомбы упали на Сербию в 19.45 24.03.1999. Сначала НАТО задействовал для бомбардировки 650 самолетов, но к концу операции в небе Сербии "работало" уже около 1600 машин (две трети были боевыми самолетами). Были совершены десятки тысяч авиаударов и сброшены десятки тысяч тонн бомб.

Во время бомбардировок использовались боеприпасы с обедненным ураном (отравляющие на многие годы почву и воду, вызывая рост раковых заболеваний), кассетные бомбы (разлетающиеся на мелкие заряды, большой процент которых не взрывается, представляя опасность в течение многих лет, особенно для детей) и графитовые бомбы (разрушающие энергетическую систему, от чего страдают в основном мирные жители).

В результате бомбардировок НАТО погибло около 2000 мирных жителей – граждан тогдашней Югославии (в том числе 90 детей), а также более 1000 солдат и полицейских. (…)

В октябре 2008 года в интервью радиостанции Radio Belgrad 2 профессор Ноам Хомский заявил, что в случае с Косово и бомбардировкой Сербии невероятно трудно и даже невозможно раскрыть даже основные факты об этой операции, даже существующие в документации Госдепартамента и НАТО. По его словам, отношение к Сербии стало частью религиозной фундаменталистской доктрины о гуманитарной интервенции, и любая попытка обнародовать элементарные, основанные на фактах свидетельства о бомбардировке, наталкивается на жесточайшее сопротивление. Профессор Хомский самым важным свидетельством о тех событиях считает высказывание одного из высших представителей администрации Билла Клинтона, заместителя госсекретаря Строуба Талботта (Strobe Talbot), который во время бомбардировок Сербии был одной из ключевых фигур Государственного департамента, ответственных за восточноевропейскую проблематику. Год назад Строуб Талбота рекомендовал книгу своего коллеги Джона Морриса (John Morris) такими словами: "Если вы хотите узнать, что там произошло, вам следует прочитать эту книгу. Что же в ней написал Джон Моррис? Он написал, что бомбардировка Косово и Сербии не была мотивирована никакими гуманитарными соображениями, причина же заключалась в том, что Сербия не проводила ожидаемых социальных и экономических реформ". Бомбардировки прекратились в 13.15 10.06.1999 г., в отличие от страданий сербов, которые длились еще долго.

Последствия присутствия международных миротворцев в Косово и Метохии

После того, как силы безопасности Сербии в соответствии с мирным соглашением и резолюцией 1244 Совета безопасности ООН покинули Косово и Метохию, то есть в период с 10.06.1999 по 17.03.2004, более 250 000 человек были вынуждены бросить свои дома из-за албанского террора.

В это время албанцы убили и похитили около 2500 человек, разрушили и сожгли более 80 000 домов и около 150 православных храмов.

По данным сербской неправительственной организации "Фонд гуманитарного права", только в период с июня по декабрь 1999 года в Косово и Метохии более 1000 сербов пропали без вести при невыясненных обстоятельствах.

С 17.03.2004 по 19.03.2004, всего за три дня албанцы устроили погромы (в которых участвовало 50 000 их соотечественников), в ходе которых они убили 8 сербов, изгнали из домов 4 012 человек, разрушили 7 сербских деревень, сожгли 561 сербский дом, разрушили 35 православных храмов.

Пресс-секретарь полиции Миссии ООН в Косове Дерек Чапел (Derek Chapel) заявил тогда, что эта волна насилия была явно спланированной.

Генерал Льюис Маккензи (Lewis MacKenzie) в статье для издания Canadian National Post написал в 2004 году: "Мы участвовали и косвенно поддерживали их кампанию насилия для создания этнически чистого и независимого Косово".

По официальным данным сербского правительственного Координационного центра по Косово и Метохии, с июня 1999 по апрель 2004 года от албанского террора из сербской провинции в другие части Сербии и Черногории бежало 287 000 человек (в том числе около 230 000 сербов).

20 000 человек, спасаясь от террора албанцев, покинули свои дома и нашли убежище в оставшихся еще сербских анклавах (читай: гетто) в Косово и Метохии.

Эпилог

17.02.2008 албанцы в Косово и Метохии провозгласили независимость. Албанские сепаратисты при поддержке США и 22 стран Европейского союза (отделение сербской провинции не признали Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия) и под прикрытием десятков тысяч солдат НАТО и международных полицейских создали на территории Сербии еще одно албанское государство (наряду с Албанией). Высшие власти Сербии заявляют, что никогда не признают незаконного отделения Косово и Метохии и продолжат борьбу за территориальную целостность любыми политическими и дипломатическими средствами. С этой целью Сербия направила в Генеральную ассамблею ООН проект резолюции с просьбой адресовать в Международный суд запрос о законности провозглашения независимости временными властями Косово и Метохии. На заседании Генеральной ассамблеи ООН 08.10.2008 г. за отправку запроса проголосовали 77 стран, 74 воздержались (включая страны ЕС), против выступили США, Албания, Маршалловы Острова, Микронезия, Палау и Науру. Суду потребуется до двух лет, чтобы дать заключение по этому вопросу. На сегодняшний день независимое Косово признано 55 странами (в ООН входят 192 государства).

В течение десяти лет сербам не дает покоя вопрос о том, как наиболее развитые страны Европы и США выбрали себе в союзники албанских террористов, террористическую организацию (ОАK) и албанских политиков, бывших командиров ОАK, руки которых по локоть в крови. Эти люди (в т.ч. бывшие премьер-министры Агим Чеку (Agim Cheku) и нынешний глава правительства Рамуш Харадинай (Ramush Haradinaj), Хашим Тачи (Hashim Thaci)) до сих пор возглавляют в Косово и Метохии семейные кланы, занимающиеся самыми ужасными видами преступлений, такими как торговля людьми или торговля внутренними органами похищенных жертв. Один из возможных ответов мы находим в книге под названием "Косовский эксперимент" австрийского журналиста и публициста Ханнеса Хофбауэра (Hannes Hofbauer), который считает, что бомбардировки Югославии без мандата ООН запустили процесс нарушения международного права и замены его правами человека, которые, в отличие от полностью прозрачного международного права, могут трактоваться "по желанию и на усмотрение". В нарушении международного права Хофбауэр видит возвращение к колониализму. Целью имперских сил (НАТО и ЕС) является создание на Балканах, на территории, населенной славянами, неславянских центров и осуществление благодаря им контроля над имеющимися там природными богатствами.

Эта теория, похоже, подтверждается экспертами. В день объявления о незаконной независимости Косово и Метохии портал Gazeta.pl сообщил, что на этих территориях находятся пятые в мире по своему объему запасы бурого угля, который залегает неглубоко и дешев в добыче, а на сайте Stosunkimiedzynarodowe.pl можно прочитать, что тамошние природные богатства – месторождения угля, золота, никеля, нефти – не использовались из-за постоянных конфликтов, нехватки ресурсов для добычи и неумелого администрирования, а восстановление Косово будет финансироваться, в частности, за счет американских и британских компаний, которые также будут заниматься эксплуатацией этих самых природных ресурсов.

Это очень печальная весть (реальность) для всех людей и стран, безгранично преданных и слепо верующих в так называемую западную демократию, воплощением которой являются США и страны Европейского союза.