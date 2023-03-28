Алан Лушников: Каждый запрет в оружейной сфере негативно отражается на безопасности Отечества

Президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников считает, что каждый запрет и ограничение в оружейной сфере прямо влияет на качественные характеристики боевого оружия и, в конечном итоге, негативно отражается на безопасности Отечества.

Об этом он заявил в Государственной Думе на круглом столе "Безопасность образовательных организаций в современных условиях".

«Современное стрелковое оружие, используемое силовиками, должно быть максимально безотказным, могущественным и надежным, - подчеркнул Лушников. - Все это достигается через взаимный трансфер технических решений гражданского, служебного и боевого оружия. Очень многие технические решения до их применения в боевом оружии апробировались на ГСО».

По его словам, инциденты с применением стрелкового оружия в образовательных учреждениях всегда имеют широкий общественный резонанс, который проще всего «тушить» очередным ужесточением и введением дополнительных административных барьеров в оружейной сфере. «Но новые запреты и ограничения, защитят ли они от нападений на образовательные организации? - говорит Лушников. - Нет, не защитят, если не будет принят комплексный подход в решении сложной задачи по искоренению инцидентов, связанных с применением оружия в образовательных заведениях».

В нынешнее время мы должны посмотреть в источник проблемы, а не в его следствие, мы должны не прививать страхи перед стрелковым оружием, а наоборот, делать все возможное, чтобы в нужный момент каждый гражданин России смог защитить свое Отечество, полагает президент концерна «Калашников»: «Человек с оружием – это не угроза. Человек с оружием – это защитник Родины. И сейчас это стало очевидным всем».

«Мы должны вернуть начальную военную подготовку в школу, - подчеркивает Лушников. - Мы должны создать все возможности для того, чтобы и в школе, и за ее пределами была возможность тренироваться. Чтобы люди могли оттачивать свои навыки, потому что это вопрос выживания в бою. Ни больше, ни меньше».

По мнению Лушникова, специальная военная операция вскрыла ряд застарелых проблем, связанных с регулированием оборота оружия. «У нас нет возможности поддержания стрелковых навыков отечественного мобилизационного резерва. Это показывает подготовка тех мобилизованных, которые были призваны. У нас практически деградировала за 30 лет стрелковая инфраструктура, школа три десятилетия не готовила защитников Родины, отказалась от начальной военной подготовки по идеологическим или каким-то другим причинам. Мы, как страна, теряем позиции в стрелковом спорте, биатлоне, практической и стендовой стрельбе. И все эти задачи невозможно решить без изменения подхода к регулированию отрасли».

Президент «Калашникова» предложил рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство о СМИ в части введения ограничений на распространение сведений о преступлениях, связанных с применением оружия в образовательных организациях. «Те, кто совершают нападение, это, как правило, психически неадекватные люди. Они стремятся таким образом самоутвердиться, а публичная известность очень сильно возбуждает желание прославиться подобным деструктивным образом. Поэтому надо ввести ограничения на распространение информации о нападениях на учебные заведения, потому что это способствует «ложной героизации» преступников».

Еще одной важной мерой должна стать стандартизация требований по оснащению образовательных организаций техническими средствами охраны. «Нормативного регулирования здесь достаточно, но, возможно, некоторые требования к техническому оснащению стоит пересмотреть. Например, более активно внедрять технические средства защиты, в том числе антивандальные устройства с возможностью блокировки преступника», - предлагает Алан Лушников.

Наконец, еще один существенный вопрос – это усиление служб безопасности образовательных организаций. «Давайте друг другу честно скажем: когда выпускник школы приходит с желанием всех расстрелять, все начинается не в тот момент, когда он где-то нашел оружие, а гораздо раньше - с травли этого ученика. Это серьезная проблема. Ею надо заниматься на уровне требований, и здесь самое главное – это определение ответственности. Должен быть выделен специалист – маршал или комиссар, или зам. по воспитательной работе, которому вменено в обязанности с этим разбираться. Это очень серьезная проблема, а школа, как правило, это игнорирует, просто игнорирует случаи психологического насилия. Я могу сказать абсолютно ответственно, что такое происходит сплошь и рядом. И эту проблему необходимо решать в комплексе с физической безопасностью, воспитательной работой, оценкой взаимодействия школьников с информационной средой».