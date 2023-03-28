СМИ: британские инструкторы обучали ВСУ применению боеприпасов с обедненным ураном

Портал Declassified UK указал на то, что кадры с этими боеприпасами содержатся в видеоролике, который Минобороны Соединенного Королевства опубликовало на собственном канале на YouTube

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с обедненным ураном. Об этом в понедельник сообщил портал Declassified UK, специализирующийся на журналистских расследованиях.

Согласно онлайн-изданию, в видеоролике про подготовку в Великобритании военнослужащих ВСУ управлению танками Challenger 2, выложенном 26 марта Минобороны Соединенного Королевства на собственном канале на YouTube, можно увидеть кадры с боеприпасами с обедненным ураном. Кроме того, на показанных занятиях также присутствовал военный инструктор из США. Этот фрагмент видео описывается оборонным ведомством королевства следующим образом: "Инструкторы начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командиров с типами боеприпасов для Challenger 2".

Эксперт британской благотворительной организации "Обсерватория конфликтов и окружающей среды" Даг Уир в интервью изданию заявил, что показанные в видеоролике боеприпасы с обедненным ураном помечены как "инертные". "Оранжево-черный боеприпас на видео, по-видимому, представляет собой инертную демонстрационную версию 120-мм британского боеприпаса CHARM3 DU (технический термин для обозначения британских запасов снарядов с обедненным ураном - прим. ТАСС)", - сказал он. Уир подчеркнул, что применение таких боеприпасов "представляет опасность для людей", поскольку провоцирует проблемы с дыханием.

Танки и боеприпасы

В понедельник Минобороны Великобритании сообщило, что украинские танковые экипажи завершили процесс обучения управлению танками Challenger 2 и вернулись из Соединенного Королевства на Украину. Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при украинском контрнаступлении в ближайшие недели.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. 29 января Минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения. Премьер-министр страны Риши Сунак 8 февраля заявил, что танки будут доставлены на Украину в марте.

В опубликованном 20 марта письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада "воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле". Российский лидер отметил, что Россия вынуждена будет реагировать.