МГТУ ГА приступил к обучению инструкторов для беспилотной авиации

В подведомственном Федеральному агентству воздушного транспорта Институте повышения квалификации МГТУ ГА началось обучение новой группы инструкторского состава для эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой до 30 кг, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Курс рассчитан на 112 часов. Теоретическая подготовка предусматривает изучение законодательства, аэронавигации, метеорологии, устройства беспилотных систем и особенностей их эксплуатации.

Тренажёрная и лётные практики пройдут на посадочной площадке МГТУ ГА. После прохождения курса слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

«Мы имеем материально-техническую базу для обучения на высшем уровне и рады предложить свой курс всем желающим повысить свои навыки в «беспилотной» отрасли гражданской авиации» - прокомментировал ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.