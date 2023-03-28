WSJ: Киеву не хватит сил для наступления по образцу НАТО

Издание отмечает, что возможное контрнаступление Украины будет очень рискованным для ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Ключевым элементом для обеспечения поддержки сухопутных войск при возможной попытке наступления Украины в ближайшие месяцы станут артиллерия и ракетные системы залпового огня, поскольку из-за недостаточного количества самолетов обеспечить господство в воздухе, как предписывают соответствующие доктрины НАТО, Киев не сможет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание указывает, что возможное контрнаступление Украины будет очень рискованным для ВСУ. Его детали держатся в секрете, однако, полагает газета, некоторые из них можно установить, исходя из того, какое вооружение поставляют западные страны Киеву. В значительной степени результаты действий украинских войск будут зависеть от способности обеспечить взаимодействие разных видов войск - пехоты, артиллерии, танков, добавляет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что существующие доктрины НАТО предписывают создание господства в воздухе, чтобы обеспечить поддерживать наступление действиями авиации. Поскольку это невозможно из-за недостаточного количества боевых самолетов у Украины, решать соответствующие задачи по поддержке пехоты придется действиями артиллерии.

Еще одну сложность при попытке возможного контрнаступления будет представлять ограниченное количество бронетехники, особенно, современных танков в украинских войсках. Силы НАТО при организации наступления создали бы крупную и мощную группу для сильного удара, однако Украине будет сложно сделать это, учитывая объем поставленной к настоящему моменту техники.