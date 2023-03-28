Балтфлот провел учения расчетов ракетных комплексов "Бастион" в Ленинградской области

К отработке задач было привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц техники

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Учения по развертыванию береговых ракетных комплексов "Бастион" на побережье Финского залива в Ленинградской области, поиску и уничтожению морских целей "неприятеля" провел в понедельник Балтийский флот, сообщила пресс-служба флота.

"По сигналу учебной тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов "Бастион" Ленинградской военно-морской базы флота оперативно вышел из места постоянной дислокации, совершил марш в район развертывания и занял позиции на побережье Финского залива", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в точке развертывания комплекса, используя радиотехнические средства, ракетчики произвели поиск целей в Балтийском море и выполнили электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям, имитирующим группировку кораблей противника. После смены позиции и перезарядки пусковых установок расчеты "Бастионов" отработали одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника, находящимся на значительном удалении.

"Средства объективного контроля показали, что действия ракетчиков были максимально точны", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что к отработке задач было привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц техники.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения и оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.