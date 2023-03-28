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РИА Новости

Патрушев: Россия уничтожит любого, кто будет угрожать ее существованию

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Секретарь Совбеза Патрушев: у России есть оружие, способное уничтожить любого противника

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вашингтон напрасно верит в возможность "безответного превентивного удара", поскольку у России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", — сказал он.

По словам секретаря Совбеза, "кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе", но Россия "обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".

Так Патрушев прокомментировал полеты американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над международными водами Балтийского моря. По данным сервиса Flightradar, самолет 12 марта вошел в воздушное пространство над Финским заливом, после чего, совершив маневр у российских границ, ушел в воздушное пространство Эстонии.

После этого в Сети появилась информация, что экипаж отработал "условный ядерный удар" по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.

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Страны
Россия
США
Финляндия
Эстония
Продукция
B-52
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
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