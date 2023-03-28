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ЦАМТО

Финляндия передаст Украине бронированные машины разминирования

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Танки Leopard 2
Танки Leopard 2.
Источник изображения: AP Photo/ Michal Dyjuk

ЦАМТО, 27 марта. Президент Финляндии по предложению правительства 23 марта принял решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи, сообщило Минобороны Финляндии.

Это будет 14-я поставка продукции военного назначения на Украину. По расчетам, замена вооружений и техники, переданной в рамках данного пакета, обойдется Финляндии в 161 млн. евро. Общая стоимость всех переданных на данный момент Украине пакетов военной помощи составляет около 910 млн. евро.

В рамках международного сотрудничества по танкам "Леопард" Финляндия передаст Украине три бронированные машины разминирования на шасси "Леопард-2", включая услуги обучения применению и обслуживанию техники. Ранее, в рамках одного из пакетов Финляндия уже поставила ВСУ три бронированные машины разминирования на шасси "Леопард-2". Таким образом, общее количество отправленных на Украину машин составляет шесть единиц. Пакет также содержит тяжелое вооружение и боеприпасы.

По заявлению министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, Финляндия намерена продолжать усилия по поддержке Украины.

В целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения МО Финляндии не раскрывает подробности о пакете помощи, способе и сроках поставки. При принятии решения о дополнительной помощи будут учитываться как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
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