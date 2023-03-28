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ТАСС

В Германии запустили платформу восстановления Украины

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

В ней могут поучаствовать все желающие

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Власти ФРГ запустили новую платформу, которая объединит немцев, желающих принять участие в восстановлении Украины. Об этом сообщило в понедельник Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Как заявила министр экономического развития Свенья Шульце, слова которой приводятся в пресс-релизе на сайте ведомства, восстановление Украины станет "сложнейшей задачей", которую не под силу решить только правительствам. При этом многие жители ФРГ готовы оказать помощь. "В этом поможет новая платформа восстановления Украины. Мы хотим использовать ее для объединения активных граждан, компаний и общин в Германии и на Украине", - сказала политик.

Шульце добавила, что на поддержку партнерства между германскими и украинскими общинами, клиниками и водопроводными предприятиями будет выделено €25 млн. Как отметили в ведомстве, платформа станет "точкой координации для всех, кто хочет принять участие в процессе восстановления". В рамках проекта планируются профильные конференции и практические семинары. Организаторы хотят охватить широкий круг вопросов - от восстановления разрушенных зданий до психологической помощи. 

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Страны
Германия
Украина
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