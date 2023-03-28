Визит Си в Москву: Штатам есть о чем беспокоиться

CNN: дружба Си и Путина — испытание для США

Укрепление отношений Китая и России — очень серьезная внешнеполитическая проблема для США, сообщает CNN. Вместе у Москвы и Пекина больше шансов расстроить планы Вашингтона на Украине и в других местах.

Стивен Коллинсон

Когда два диктатора обменивались любезностями за обедом с перепелками, олениной, сибирской нельмой и гранатовым шербетом, возникало впечатление, что Россия и Китай формируют антизападный альянс, которого уже давно боятся Соединенные Штаты.

Свой государственный визит к другу, президенту Владимиру Путину, китайский руководитель Си Цзиньпин совершил в очень важный момент. Россия завязла в своей военной операции на Украине, а Китай постепенно превращается в великую державу, и его влияние сегодня простирается далеко за пределы Азии.

Весь этот визит рассматривают через призму враждебного отношения обеих стран к США. Вашингтон, агрессивно глядя на него со стороны, всякий раз с глубоким презрением отзывался о идее миротворческой миссии Китая на Украине, обвиняя Си в том, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие жестокому российскому руководителю, которого Международный уголовный суд хочет судить за военные преступления.

Но есть серьезные сомнения в том, что Пекин и Москва действительно создали прочный антиамериканский фронт, которого давно уже боятся вашингтонские творцы внешней политики.

Тем не менее, Соединенные Штаты получили очень серьезную внешнеполитическую проблему. Америка одновременно готовится к противостоянию с Китаем, которое, как предупреждают многие эксперты, может перерасти в холодную войну, и ведет опосредованную войну с Россией на Украине. Вместе Россия и Китай имеют больше возможностей расстроить американские планы на Украине и в других местах.

Путин и Си придерживаются единого мнения о ключевом приоритете во внешней политике: дискредитировать и даже разрушить мировой порядок, построенный, как они считают, на западном лицемерии, и не отдающий им должную дань уважения как великим мировым державам. Это недовольство зрело в душе у Путина с момента распада Советского Союза, и он долгие годы пытается перестроить международную систему. Но, как говорится в стратегии национальной безопасности президента Джо Байдена, Китай — это единственный соперник США, обладающий "достаточной экономической, дипломатической, военной и технической мощью", чтобы изменить этот порядок.

Китайское мирное предложение из 12 пунктов о прекращении вооруженного конфликта на Украине во многом противоречит целям США, которые хотят наказать Москву за ничем не спровоцированную военную операцию. Но у него мало шансов привлечь внимание Киева, поскольку этот план закрепляет путинские территориальные приобретения. Другой мирный план, предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий окончательный мирный договор с Москвой, а также создание специального трибунала для рассмотрения якобы совершенных Россией военных преступлений, Путин и Си во вторник даже не обсуждали, что подтвердил Кремль.

Пекин отклоняет просьбы России о поставках оружия, однако расширяет торгово-экономические связи с Москвой. Это поможет Путину вести военные действия намного дольше. Затяжной военный конфликт, превратившись в войну на изнурение, истощит украинские ресурсы живой силы, а для США и их союзников станет проверкой на решимость и дальше финансировать вооруженное сопротивление Киева. Он также углубит политические разногласия Запада по поводу боевых действий, которые уже возникли в США на республиканских праймериз. А если Вашингтон сохранит верность и преданность Украине, истощив при этом собственные запасы вооружений и боеприпасов, он будет обращать меньше внимания на зарождающуюся схватку с Китаем в Азии. Это полностью устраивает Пекин.

Чтобы расколоть продемонстрированное на этой неделе в Москве единство, Белый дом во время встреч Си и Путина провел информационно-пропагандистское контрнаступление. А еще он усилил поддержку правительства Зеленского, которая измеряется миллиардами долларов, объявив, что раньше срока развернет американские ЗРК "Пэтриот". Украинцев обучают применению этого комплекса в Форт-Силле, штат Оклахома. Мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет занимаются там с семи утра до шести вечера по шесть дней в неделю. Обучение продлится десять недель, о чем сообщила Наташа Бертран (Natasha Bertrand) из "Си-Эн-Эн". США также ускорят поставки танков "Абрамс" на Украину, передав ей более старые образцы, о чем во вторник сообщили американские представители.

Цель США здесь очевидна — показать, что, пока Путин принимает у себя Си и просит его о дополнительной помощи в ведении боевых действий, Запад будет неуклонно поддерживать Украину в этом конфликте, который, по словам Байдена, исключительно важен для спасения международной демократии от диктаторов.

Глобальное соперничество

Но соперничество между США и Китаем разыгрывается на гораздо более обширной международной арене, и там Россия, несмотря на снижение своего глобального веса, может стать полезной союзницей для Китая.

Си не скрывает, что его визит в Москву имеет целью ослабить власть США и Запада. Перед отлетом он сделал заявление, предупредив, что "наш мир сталкивается со сложными и взаимосвязанными, традиционными и нетрадиционными проблемами безопасности, разрушительными проявлениями гегемонии, доминирования и запугивания". Такие формулировки он обычно приберегает для Вашингтона.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби изложил стратегические ставки более сжато во вторник в ходе интервью Кристиане Аманпур (Christiane Amanpour) из "Си-Эн-Эн".

"Это брак по расчету, а не по любви ... у них совпадают взгляды на необходимость противостоять США и американскому влиянию в мире, — сказал он. — Они хотят изменить правила игры, а друг в друге видят полезных партнеров".

Китайская модель авторитарного капитализма как основы новой мировой системы может показаться привлекательной некоторым странам мира, так как она предусматривает расширение связей в Африке, Центральной Америке и других регионах. Некоторые государства глобального Юга, скажем, Южная Африка, разделяют китайскую антипатию к политике США и их союзников.

Бывший посол США в Пекине Гэри Лок (Gary Locke) сказал во вторник, что в основе переговоров Си и Путина лежит враждебное отношение двух стран к американской власти и влиянию.

"Китай пытается предстать в образе некоей новой силы, противостоящей западным державам и западному порядку. Китай и многие из этих стран, усиливающихся экономически и политически, чувствуют, что им против воли приходится подчиняться правилам, установленным США и некоторыми европейскими государствами, — сказал Лок в эфире программы "Внутри политики" на "Си-Эн-Эн". — И они ощущают, что должны иметь право голоса, когда речь идет о так называемом уставе этого элитного клуба. Они действительно недовольны, когда видят засилье и господствующее влияние США и европейских государств в международных делах".

Но в то же время китайские и российские амбиции наткнутся на преграду в силу того, что западный альянс с началом российской операции против Украины стал намного чище и здоровее под сплачивающим руководством Байдена.

Российско-китайская дружба может также оказаться менее содержательной, чем это пытается с помпой представить Кремль. На кремлевском саммите не было никаких признаков того, что Си согласился в полной мере поддержать Путина поставками оружия воюющим на Украине российским войскам, или что он убедил российского лидера отказаться от своего жестокого курса, что подтвердило бы его статус миротворца.

А поскольку российско-китайская модель строится на автократии и запугивании, Москва все больше превращается в изгоя, а национализм Китая тревожит некоторые небольшие страны, есть основания усомниться в эффективности их совместного глобального дипломатического наступления.

Неотступный геополитический кошмар

Мысль о российско-китайском стратегическом альянсе давно уже занимает умы американских политиков.

Сближение администрации Никсона с Пекином в 1970-е годы отчасти было обусловлено стремлением расколоть Китайскую Народную Республику и Советский Союз, хотя территориальные и исторические споры между этими коммунистическими гигантами существовали еще до выдвижения американской инициативы. После холодной войны Россию уже не считали серьезной угрозой для США, но потом Путин совершил резкий разворот и последние 20 лет выступает против Вашингтона.

Один из самых почитаемых архитекторов американской политики холодной войны дипломат Джордж Кеннан перед смертью предупреждал, что если НАТО в результате расширения примет в свой состав бывших членов Варшавского договора из Восточной Европы, это подтолкнет Россию в объятия Пекина. 4 января 1997 года он написал в своем дневнике, что Москва будет реагировать так, будто стала жертвой, осуществит дальнейшую милитаризацию своего общества и станет выстраивать более тесные взаимоотношения с соседями на востоке, прежде всего, с Ираном и Китаем, нацелившись на формирование открыто антизападного блока, который мог бы стать противовесом стремящейся к мировому господству НАТО".

Китай и Россия в последнее время сближаются с Ираном, который тоже является заклятым врагом США. Но несмотря на теплые слова, звучавшие на этой неделе в Кремле, их отношениям пока далеко до военного союза, и это не официальный альянс вроде тех, которые США создали в Европе для сдерживания России, и в Тихоокеанском регионе, чтобы построить противовес китайскому влиянию.

Соединенные Штаты в рамках своих комментариев о саммите попытались сохранить все как есть. Они несколько недель предупреждали, что Пекин не должен поставлять Москве оружие и боеприпасы, в которых она остро нуждается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник повторил эти предостережения.

"Мы не видим никаких доказательств, что Китай поставляет России оружие, но мы увидели некоторые признаки того, что такая просьба со стороны России была, и что китайские власти рассматривали ее", — сказал Столтенберг репортерам в Брюсселе.

Но вопрос о том, будет ли Китай поставлять оружие России, очень сложный.

Такой шаг противоречит репутации Китая как страны, избегающей резких внешнеполитических движений за пределами своего региона, и безвозвратно превратит его в страну-изгоя, как и Россию. Против китайской экономики наверняка будут введены жесткие международные санкции, и произойдет это в момент, когда Пекин всеми силами пытается восстановить былые темпы роста. Такими действиями он может не просто ухудшить и без того непростые отношения с Вашингтоном, но и расстроить свои не менее важные экономические связи с Евросоюзом.

Китай уже получает немалые выгоды от вооруженного конфликта на Украине, наращивая торговлю с Россией и покупая у нее дешевый газ и нефть, от которых отказались европейские рынки. Санкции могут создать неприятный противовес такому положению дел.

История свидетельствует, что Пекин обычно строит свою стратегию на циничном расчете, исходя из своекорыстных национальных интересов. Следовательно, его международная репутация выиграет, если он предстанет в образе миротворца на Украине. Это поможет ему и в достижении главной цели: создать альтернативную политическую и дипломатическую систему в противовес западному мироустройству. И роль поставщика оружия Путину в конфликте, который он может проиграть, Пекину совершенно ни к чему.

Да, у США есть основания для беспокойства, когда они думают о перспективах развития российско-китайского сотрудничества после саммита. Но эта встреча вряд ли изменит его в том направлении, в каком хотелось бы Путину, который и жестами, и риторикой очень сильно напоминал младшего партнера.