Головная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» отправлена на ремонт с возможной модернизацией

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Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" пройдет ремонт, в настоящее время субмарина уже находится на Балтике, хотя о межфлотском переходе подлодки с Северного флота на Балтийский Минобороны не сообщало.

ДЭПЛ "Санкт-Петербург" на данный момент находится в Кронштадте в ожидании ремонта. Как сообщил информированный источник в российском ВПК, субмарину могут отправить на "Адмиралтейские верфи" для проведения работ, хотя обслуживание дизель-электрических подводных лодок, традиционно, ведется на Кронштадтском морском заводе".

Субмарина "Санкт-Петербург" находится в Кронштадте в ожидании ремонта. Скорее всего, он будет выполняться на заводе-производителе – "Адмиралтейских верфях", а не на Кронштадтском морском заводе

- приводит ТАСС слова источника.

С чем это связано он не пояснил, но ранее мелькала неофициальная информация, что субмарине могут изменить состав вооружений, введя в него в ходе модернизации крылатые ракеты "Калибр". Серийные подлодки проекта "Лада" "Калибрами" вооружены изначально, тогда как у головной на вооружении только торпеды и мины.

Головная подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта 677 была заложена на стапелях "Адмиралтейских верфей" в декабре 1997 года, спущена на воду 28 октября 2004 года. Строительство субмарины шло тяжело, неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования или устранения недочетов в конструкции. В апреле 2010 года подлодку передали в состав ВМФ России для опытной эксплуатации, которую она проходила на Северном флоте.

В 2020 году "Санкт-Петербург" отправили на "Кронштадтский морской завод" для ремонта и модернизации, а в 2021-м субмарину ввели в состав Северного флота, как самостоятельную боевую единицу.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Отличаются низким уровнем шумности. Водоизмещение подлодки — 1765 тонн, длина — 67 метров, ширина — 7 метров, скорость подводного хода — 21 узел, глубина погружения — более 300 метров, автономность — 45 суток. Подводная лодка оснащена шестью торпедными аппаратами калибра 533-мм.