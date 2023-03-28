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ТАСС

Спутник "Кондор-ФКА" прибыл на космодром Восточный

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Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Его запуск намечен на 27 мая

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Малый спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" доставлен на космодром Восточный, сообщили в понедельник в Роскосмосе.

"Кондор-ФКА" прибыл на Восточный. Спутник дистанционного зондирования Земли доставили на самолете в аэропорт Игнатьево, а затем на автотранспорте - на космодром", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, к работам с "Кондором" уже приступили специалисты космического центра совместно с работниками НПО машиностроения - предприятия, изготовившего аппарат.

По данным НПО машиностроения, запуск спутника намечен на 27 мая.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная для различных заказчиков. В их задачи входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор". Кроме того, Роскосмос планирует запустить два аппарата "Кондор-ФКА". 

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Компании
НПО машиностроения
Роскосмос
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