Украина может усилить мобилизацию для укрепления войск у границы с Белоруссией

По словам главы парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Киев стянет к границе с Белоруссией минимум восемь дополнительных бригад, если Россия разместит в этой стране тактическое ядерное оружие

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Украина усилит мобилизацию и стянет к границе с Белоруссией минимум восемь дополнительных бригад, если Россия разместит в этой стране тактическое ядерное оружие. Об этом заявил в понедельник глава парламентской фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире британского телеканала Sky News.

"Это будет означать реальный вызов. Придется призвать еще больше людей в армию. Нам потребуется, по крайней мере, восемь дополнительных бригад, чтобы контролировать эту линию фронта", - сказал он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать заявление российской стороны о предстоящем размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Арахамия утверждает, что в таком случае "Киев столкнется с вызовом открытия второго фронта". "Протяженность потенциального фронта с Белоруссией составит более тысячи километров", - добавил он.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.