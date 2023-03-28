Национальная армия Молдовы проводит учения «JCET-2023» совместно со «своими партнёрами» по НАТО

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Национальная армия Молдовы начала сегодня проводить учения под названием «JCET-2023» (Joint Combined Exchange Training) совместно со своими партнёрами по НАТО. В манёврах принимают участие также и военнослужащие ВС Румынии, Соединённого Королевства Великобритании и США. Эта информация была подтверждена пресс-службой Министерства обороны страны.

Вот как прокомментировали данное событие в молдавском оборонном ведомстве:

Солдаты Национальной армии будут проходить тренировки при непосредственном участии своих коллег из Румынии, США, Великобритании на многонациональных военных учениях JCET-2023

Как отметили в оборонном ведомстве, проходить они будут в центрах подготовки Национальной армии Республики Молдова (РМ) в период с 27 марта по 7 апреля, а главной их целью станет обмен опытом между молдавскими военными и военнослужащими из вышеупомянутых стран, что позволит обеспечить функциональную совместимость войск среди воинских контингентов, принимающих участие в мероприятиях.

В заявлении министерства также поясняется, что основные задачи, которые собираются отработать военные – передовая боевая стрельба и прыжки с парашютом. В то же время запланировано и проведение учений в полевых условиях с выполнением конкретно поставленных задач. В этой связи, Минобороны республики оповестило граждан о перемещении военной техники из частей в учебные центры, призвав сохранять спокойствие и бдительность.

Учения «Joint Combined Exchange Training» проводятся в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2023 год. Кстати говоря, военные батальона «Fulger» (Бригада полиции специального назначения, учреждённая при МВД РМ), принимают участие в «JCET-2023» с 2009 года.

Ранее молдавское оборонное ведомство уже сообщало о проведении учений на военных полигонах на севере, а также центральной части республики в период с 13 по 17 марта. Тогда к гражданам обратились с просьбой не снимать и не фотографировать технику с тем, чтобы впоследствии информация не просочилась в интернет-пространство.

Напомним, что ранее министерство обороны республики призвало граждан (резервистов), получивших повестки, явиться на военные сборы для участия в тренировках, в противном случае они рискуют получить штраф в размере 32,5 тыс леев (около 134,5 тыс рублей).