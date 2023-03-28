Войти
Военное обозрение

Национальная армия Молдовы проводит учения «JCET-2023» совместно со «своими партнёрами» по НАТО

254
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Национальная армия Молдовы начала сегодня проводить учения под названием «JCET-2023» (Joint Combined Exchange Training) совместно со своими партнёрами по НАТО. В манёврах принимают участие также и военнослужащие ВС Румынии, Соединённого Королевства Великобритании и США. Эта информация была подтверждена пресс-службой Министерства обороны страны.

Вот как прокомментировали данное событие в молдавском оборонном ведомстве:

Солдаты Национальной армии будут проходить тренировки при непосредственном участии своих коллег из Румынии, США, Великобритании на многонациональных военных учениях JCET-2023

Как отметили в оборонном ведомстве, проходить они будут в центрах подготовки Национальной армии Республики Молдова (РМ) в период с 27 марта по 7 апреля, а главной их целью станет обмен опытом между молдавскими военными и военнослужащими из вышеупомянутых стран, что позволит обеспечить функциональную совместимость войск среди воинских контингентов, принимающих участие в мероприятиях.

В заявлении министерства также поясняется, что основные задачи, которые собираются отработать военные – передовая боевая стрельба и прыжки с парашютом. В то же время запланировано и проведение учений в полевых условиях с выполнением конкретно поставленных задач. В этой связи, Минобороны республики оповестило граждан о перемещении военной техники из частей в учебные центры, призвав сохранять спокойствие и бдительность.

Учения «Joint Combined Exchange Training» проводятся в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2023 год. Кстати говоря, военные батальона «Fulger» (Бригада полиции специального назначения, учреждённая при МВД РМ), принимают участие в «JCET-2023» с 2009 года.

Ранее молдавское оборонное ведомство уже сообщало о проведении учений на военных полигонах на севере, а также центральной части республики в период с 13 по 17 марта. Тогда к гражданам обратились с просьбой не снимать и не фотографировать технику с тем, чтобы впоследствии информация не просочилась в интернет-пространство.

Напомним, что ранее министерство обороны республики призвало граждан (резервистов), получивших повестки, явиться на военные сборы для участия в тренировках, в противном случае они рискуют получить штраф в размере 32,5 тыс леев (около 134,5 тыс рублей).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Молдавия
Румыния
США
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
06.09.2021
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
08.10.2019
Черное море: что США готовят против России
10.09.2019
Свыше 3,6 тыс. военных из 11 стран примут участие в учениях "Rapid Trident" под Львовом
29.07.2019
Несостоявшаяся асимметричная федерация
18.07.2019
Черноморцы загнали НАТО в устье Дуная
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
23.05.2016
Запад пугает ядерной войной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 05:35
  • 47003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 01:15
  • 4
Бестопливная электрогенерация станет основой энергетики 21 века
  • 27.03 15:28
  • 27
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.03 15:09
  • 1
Ростех заявил, что развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных вооружений
  • 27.03 15:04
  • 0
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
  • 27.03 14:42
  • 2
Медведев заявил, что России нужна контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек
  • 27.03 14:05
  • 2
Турецкий гамбит в Чёрном море
  • 27.03 13:52
  • 1
Карающий меч в руках России
  • 27.03 10:07
  • 11
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 26.03 15:49
  • 5
На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП
  • 26.03 12:52
  • 3
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
  • 26.03 11:22
  • 2
Кабмин создал рабочую группу ВПК РФ по вопросам выполняющих ГОЗ хозяйственных обществ
  • 26.03 11:10
  • 2
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов
  • 26.03 10:14
  • 1
Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО
  • 26.03 06:40
  • 3
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex