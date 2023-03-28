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Военное обозрение

Представитель Совбеза Ирана отрицает причастность Тегерана к недавним ударам по базам США в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Кейван Хосрави заявил о том, что, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона, Тегеран не причастен к недавним воздушным атакам на базы США в Сирии.

Ранее, 24 марта, министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что по указанию президента Джо Байдена он приказал нанести «точечные авиаудары в Восточной Сирии» по объектам, якобы используемым группировками, связанными с Ираном.

Комментируя происходящее, Хосрави указал на намерения Вашингтона путем обвинений в адрес Тегерана и других государств уклониться от ответственности за незаконную оккупацию части сирийской территории.

США не вправе обвинять другие страны за вполне законную конфронтацию с американской армией, которая оккупировала чужие территории, создав там искусственный кризис

- приводит издание слова представителя SNSC.

Кроме того, Хосрави заявил, что Иран потратил много сил и средств на реальную борьбу с терроризмом и обеспечение устойчивой безопасности в Сирии, добавив, что Тегеран выступает против любых действий, которые ставят под угрозу стабильность в этой стране.

Представитель Совбеза Ирана отметил, что США сыграли определенную роль в создании и поддержке ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация*), которое затем использовали в качестве прокси-средства для достижения своих собственных политических целей в Сирии и Ираке. Аналогичные слова высказали, как уже сообщало ВО, и в МИД Ирана.

Более того, по мнению Хосрави, американцы продолжают тесно сотрудничать с террористами, за что должны понести ответственность.

За последние два дня американские вертолеты совершили несколько вылетов с целью усиления нестабильности в Сирии путем переброски террористов ИГИЛ* на территорию этой страны

- подчеркнул представитель SNSC.

При этом напоследок он предупредил о незамедлительном ответе ВС Ирана на любое нападение оккупационных войск США на базы, которые были созданы по просьбе правительства Дамаска для борьбы с террористическими группировками.

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