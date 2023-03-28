Швеция передаст ВС Украины танки, гаубицы "Арчер" и ЗРК "Хок"

ЦАМТО, 27 марта. Согласно опубликованному 23 марта парламентом Швеции решению, правительству страны предоставлено право на принятие решений о передаче военной техники Украине и продаже артиллерийских систем Великобритании.

Данное предложение было внесено правительством Швеции, наряду с дополнительной поправкой в бюджет страны на 2023 год. Предоставленное разрешение позволит кабинету принять решение о безвозмездной передаче Украине продукции военного назначения на сумму не более 6,2672 млрд. шведских крон. В пакет должны войти танки "Леопард-2", 155-мм самоходные гаубицы "Арчер", ЗРК "Хок" (Robotsystem 97), а также различные боеприпасы. Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании до 14 ед. 155-мм установок "Арчер" на замену переданных Лондоном ВС Украины 32 артиллерийских систем AS90 из состава своих вооруженных сил.

Общая стоимость вооружений, которые предлагается передать и продать, составляет 8,635 млрд. шведских крон.

Для финансового обеспечения предложения ассигнования на вооруженные силы в 2023 году будут увеличены на 730 млн. крон. По оценке правительства, всего в течение 2024-2028 гг. ассигнования на вооруженные силы необходимо увеличить на 6,1 млрд. шведских крон. Поставка Украине также частично будет финансироваться за счет выручки от продаж.

В целом в результате реализации предложения ожидается, что государственные расходы в текущем году возрастут на 0,7 млрд. шведских крон. Правительство обосновывает это тем, что передача вооружений Украине соответствует интересам Швеции.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года правительство Швеции объявило, что предоставит Украине большой пакет военной помощи, состоящий из трех частей. Так, пакет включает развитие сотрудничества и совместную закупку ВВТ, поставку крупного пакета техники из состава Вооруженных сил Швеции и передачу артиллерийских систем "Арчер" с их дальнейшей заменой в составе ВС Швеции.

В пакет поставки, среди прочего, планировалось включить гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, автоматические винтовки и оборудование для разминирования, бронетранспортеры CV-90 с боеприпасами и противотанковые ракеты NLAW (Robot 57).

Правительство поручило командованию Вооруженных сил подготовить передачу ВС Украины самоходных гаубиц "Арчер", сопутствующего оборудования и боеприпасов. В частности, командование ВС должно сообщить правительству условия замены соответствующих артиллерийских систем, сопутствующего оборудования и боеприпасов, их стоимость, оценить возможные риски, связанные с потерей или попаданием гаубиц в руки противника.

На основе собранных данных правительство подготовило и направило в парламент законопроект, согласно которому Швеция должна передать Украине крупный пакет военной помощи, которую Вооруженные силы могут предоставить в течение короткого времени.