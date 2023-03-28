Польша добилась компенсации от ЕС за поставку оружия Украине

Kresy: ЕС компенсирует Польше расходы на поставку оружия Украине

Польша получит многомиллионную компенсацию от ЕС за поставку вооружений Киеву, сообщает Kresy. Премьер-министр страны назвал выплаты "огромным успехом".

Адам Шабеляк (Adam Szabelak)

Премьер-министр РП Матеуш Моравецкий заявил по окончании саммита Европейского совета о том, что Польша получит компенсацию за переданное Украине оружие.

Ожидается, что до Пасхи Европейский союз передаст Варшаве около 300 миллионов евро и еще примерно 500–600 миллионов евро следующим траншем.

"Это огромный успех Польши, это очень важно, мы добивались этого с самого начала, и я рад, что это удалось сделать", – добавил Моравецкий.

Премьер-министр также заявил, что продолжит работу над тем, чтобы Европейский фонд мира был профинансирован по максимуму. По словам польского политика, европейские лидеры договорились, что в ближайшие месяцы Фонд будет пополнен до 3,5 миллиардов евро.

"Бóльшую часть этих средств получит Польша. Наконец-то роль нашей страны в оборонительной борьбе Украины против русского варварства получила еще и финансовое признание", – резюмировал глава польского правительства.

Фонд для вооружения Украины – Европейский фонд мира (European Peace Facility) был создан в Евросоюзе в марте 2022 года. Из его средств возмещаются расходы, понесенные государствами–членами ЕС в связи с передачей Украине вооружения. Однако, как отмечали в последние месяцы евродипломаты, на практике затраты поставщиков оружия Еврокомиссия компенсирует довольно скупо.

Польша, которая за поставленную военную технику передала Еврокомиссии счет на сумму 2,2 миллиарда евро (рекорд среди всех стран ЕС), в начале этого года получила лишь 27 миллионов евро.