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ЦАМТО

Lockheed Martin получила заказ на поставку новых БРПЛ "Трайдент-2" D5 ВМС США и Великобритании

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Испытательный пуск БРПЛ «Трайдент-2» D5. Фото: forum.valka.cz .

ЦАМТО, 27 марта. Компания Lockheed Martin 24 марта заключила с командованием ВМС США дополнительный контракт стоимостью 474,22 млн. долл. на производство новых и техническую поддержку уже имеющихся баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) "Трайдент-2" D5.

Как сообщается в пресс-релизе МО США, контракт реализуется также в интересах ВМС Великобритании. Тем не менее, конкретные цифры не называются.

Работы будут выполняться в Магне (шт.Юта; 62,9%), Камдене (шт.Арканзас; 9,1%), Рокфорде (шт.Иллинойс; 4,5%) и других производственных площадках на территории США и, как ожидается, будут завершены к 30 сентября 2027 года.

Средства на закупку будут выделены из части бюджета "на операции" ВМС США на 2023 ф.г. в размере 14,93 млн. долл., из части бюджета "на закупку оружия" 2023 ф.г. – в размере 381,968 млн. долл. и "на эксплуатацию и техническое обслуживание" 2023 ф.г. – в размере 16,223 млн. долл.

БРПЛ "Трайдент-2" D5 производятся компанией Lockheed Martin, которая является основным подрядчиком проекта, и с 1990 года состоят на вооружении АПЛ класса "Огайо" (по 24 ракеты) ВМС США и "Вэнгард" (по 16 ракет) ВМС Великобритании.

Трехступенчатая твердотопливная ракета с инерциальной системой управления оснащена разделяющейся головной частью и способна поражать цели на дальностях до 4000 морских миль (7200 км). Стартовая масса БРПЛ "Трайдент-2" D5 составляет 58,5 т.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
Trident II
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Trident
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