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Россия предупредила Запад о последствиях "опасной поставки" Украине

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

GT: Россия ответила Британии на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Запад опасно активизировал свою деятельность на Украине, пишет GT. Он наращивает поставки тяжелых вооружений Киеву и даже решился на отправку союзнику снарядов с обедненным ураном. Однако Россия не оставила это без внимания и предупредила США и Европу о последствиях дальнейшего вмешательства.

В субботу Россия заявила, что разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Это прямой ответ на принятое ранее Британией решение о поставке Украине боеприпасов с обедненным ураном. А кроме того, это и предостережение НАТО, которая все чаще вмешивается в украинский кризис.

Эксперты подчеркивают, что в данный момент, когда все стороны своими заявлениями и действиями усиливают риск ядерной конфронтации, необходимо как можно скорее создать эффективный механизм мирных переговоров, отказавшись от продолжения гонки вооружений и раздувания пламени конфликта.

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Владимир Путин заявил в субботу, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, отметив, что данный шаг не является нарушением обязательств по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Reuters.

К 1 июля Россия завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия, но передавать это оружие Белоруссии не станет, подчеркнул Путин.

НАТО в воскресенье раскритиковала Москву за эту "опасную и безответственную" ядерную риторику. "НАТО настороже, мы пристально следим за ситуацией. Мы не увидели в российской ядерной политике и построении ядерных сил тех изменений, которые заставили бы нас осуществлять собственные корректировки", — сказал официальный представитель западного альянса.

Такие действия России можно рассматривать как прямой ответ Великобритании, которая объявила об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном. Путин отметил, что Москва "будет вынуждена отреагировать". Об этом сообщил научный сотрудник Центра российских исследований при Восточно-Китайском педагогическом университете Цуй Хэн (Cui Heng).

Министерство обороны Соединенного Королевства 20 марта сделало заявление, что среди боеприпасов для поставляемых на Украину танков "Челленджер 2" будут кумулятивные снаряды с обедненным ураном. Это решение создает очень негативный прецедент, так как многие страны выступают против использования таких боеприпасов, наносящих ущерб не только военнослужащим, но и находящемуся поблизости гражданскому населению.

Более того, заявление России — это также ответ на активизацию усилий НАТО и США по распространению ядерного оружия, считает военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping).

Со времен холодной войны Вашингтон размещал атомное оружие во многих европейских странах-союзницах. Когда она закончилась, около 4 тысяч единиц американского тактического ядерного оружия осталось на европейской земле. Потом это число было существенно сокращено, но примерно 100 ядерных боезарядов по-прежнему хранятся на континенте на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю вооружений и нераспространению от 2021 года.

Этим шагом Москва надеется подать сигнал и показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или будут поставлять оружие массового уничтожения, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию, сказал Цуй.

Аналитики отмечают, что напряженность по поводу возможной ядерной конфронтации усилилась из-за конфликта на Украине, поскольку члены НАТО наращивают поставки тяжелых вооружений в эту страну.

Однако Цуй добавил, что Пентагон отреагировал на заявление Москвы весьма осторожно, а его высокопоставленный представитель сказал, что США не видят никаких признаков подготовки России к применению атомного оружия.

"Мы не видим никаких оснований для корректировки своей стратегической ядерной концепции, а также никаких указаний на то, что Россия готовится к применению ядерного оружия. Мы по-прежнему привержены концепции коллективной обороны альянса НАТО", — отметила в своем письменном заявлении пресс-служба Министерства обороны США.

"Позиция Вашингтона демонстрирует, что он не хочет раздражать Москву, так что угроза пока не вышла из-под контроля. Обе стороны проявляют здравомыслие, стремясь избежать ядерной войны", — сказал Цуй.

США, со своей стороны, надеются достичь поставленных целей, измотав в перспективе Россию своим вмешательством в вооруженный конфликт на Украине. Движение в сторону применения ядерного оружия противоречит этим американским целям.

По словам Суна, главное для предотвращения ядерной войны в данный момент — это политическое здравомыслие руководителей России и США. "Необходимо как можно скорее создать эффективный механизм по налаживанию переговоров и продвижению мира. Надо призывать обе стороны претворить на практике механизмы контроля ядерного оружия".

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