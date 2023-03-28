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Интерфакс-АВН

В Молдавии начались военные учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании

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Военнослужащие Национальной армии Молдавии
Военнослужащие Национальной армии Молдавии.
Источник изображения: Мирослав Ротарь/РИА "Новости"

Кишинев. 27 марта. ИНТЕРФАКС - В понедельник в Молдавии начались военные учения JCET-2023 с участием военнослужащих четырех стран, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства обороны республики.

"Военнослужащие Национальной армии проведут совместные военные учения JCET-2023 (Совместная комбинированная тренировка по обмену) вместе с коллегами из Румынии, США и Великобритании. В связи с этим военная техника будет перемещаться из частей базирования в учебные центры Национальной армии для участия в учениях. Пресс-служба Минобороны просит граждан не спекулировать на учениях и планируемом перемещении военной техники", - говорится в сообщении.

Министерство обороны отметило, что учения являются плановыми и пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля.

"Учения направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также повышение уровень оперативного взаимодействия между участвующими контингентами", - уточняет Минобороны.

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Страны
Великобритания
Молдавия
Румыния
США
Проекты
Военные учения
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