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Интерфакс-АВН

Американский авианосец Nimitz примет участие в совместных с Южной Кореей военных учениях

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Petty Officer 3rd Class Keenan D

Гонконг. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Американский авианосец Nimitz проведет учения в водах к югу от Корейского полуострова в понедельник, сообщает министерство обороны Южной Кореи.

По данным военного ведомства, ударная группа авианосца Nimitz будет тренироваться вместе с основными южнокорейскими военными кораблями. Отмечается, что эсминец Sejong the Great ВМС Южной Кореи, оснащенный боевой системой Aegis, и эсминец Choe Yeong будут задействованы для проведения учений в международных водах к югу от острова Чеджу.

На следующий день авианосец Nimitz совершит заход в южнокорейский порт Пусан, добавили в министерстве.

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