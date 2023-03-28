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Интерфакс-АВН

Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, они поставляют Киеву оружие и разведывательные данные, заинтересованы в поражении России.

"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, инструкторы и советники из НАТО обучают украинских военных, а наемники воюют в составе украинских батальонов.

"Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - сказал Патрушев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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